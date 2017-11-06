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Экономика
35 процентов переводов гастарбайтеров приходит из России, на втором месте - Израиль
06.11.2017

Общий объём банковских переводов из-за границы физическим лицам Молдовы составил в третьем квартале $320,52 млн., увеличившись на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Нацбанка, 85,3% трансфертов осуществлены посредством систем денежных переводов (в долларах США, евро и российских рублях) без открытия банковских счетов, а остальные - перечислением на счета (в разных валютах).

Валютная структура переводов была следующей: $154,11 млн. поступило в виде долларов США, $135,99 млн. - в евро, $27,13 млн. - в российских рублях, а остальное в других валютах.

Доля денежных переводов из стран СНГ составила 36,5%, снизившись на 3.2 п.п. Переводы из ЕС, наоборот, выросли на 4,1 п.п. - до 34,5%. 

В географическом отношении больше всего переводов отправлено из РФ - 35,1% ($112,35 млн.) от общего объема, что на 3,3 п.п. меньше, чем год назад. 98,8% общей суммы трансфертов из России осуществлены посредством систем денежных переводов, а остальные 1,2% - с использованием платёжной системы SWIFT. 

Затем следуют переводы из Израиля - 15,7% ($50,41 млн.), Италии - 11,8% ($37,81 млн.), США - 7,7% ($24,79 млн.), Великобритании - 4,9% ($15,85 млн.), Германии - 4,9% ($15,82 млн.), Франции - 2,8% ($8,93 млн.), Турции - 1,2% ($4 млн.), Польши - 1,1% ($3,62 млн.), Испании - 1,1% ($3,6 млн.), Португалии - 0,9% ($2,78 млн.).

Переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из переводов граждан РМ, работающих за рубежом, но также включают местные переводы, в том числе зарплаты физическим лицам-резидентам от представительств нерезидентов (международных финансовых институтов, международных организаций, иностранных экономических агентов) в РМ (1% от общей суммы переводов); переводы в пользу иностранных граждан, временно находящихся на территории РМ (0,8%); социальные пенсии, пособия и алименты (0,9%).


 
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