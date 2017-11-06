Молдоване предпочитают работать за 5 евро в час в Италии, чем отбиваться от взяточников РМ

Сегодня, только по официальным данным, в Италии проживает более 142 тысяч граждан Молдовы. Неофициальные цифры разнятся – всего наших в этой стране 200-250 тысяч человек, причем, две трети всех мигрантов – женщины. Больше молдаван только в России.

Как соотечественникам живется в солнечной, благополучной Италии? По-разному...

С 90-х уезжали за «длинной лирой»

Наши в Италии.

И там, в Италии, нашим приходилось нелегко. Особенно тем, кто был в числе первых. Их обманывали посредники, обещавшие отвезти в Рим, а выкидывали где-то под Сороками. Их бросали одних в Италии, без работы, без денег, без еды, хотя гарантировали трудоустройство. Они горбатились по 12 часов в сутки за копейки, рискуя быть высланными из страны, живя в ужасных условиях, - только бы выжить, отдать долги, отправить деньги домой, детям и родителям.

Первый большой поток мигрантов в Италию был в 90-х. Тогда в эту страну попадали всеми правдами и неправдами, платили по 2000-3500 тысячи евро, чтобы трудоустроиться. Вторая волна миграции – в начале 2000-х. Конечно, наши и по сей день уезжают в Италию. Но сегодня это сделать гораздо легче. Не нужна виза. Почти у каждого – родственники, друзья, знакомые, через которых можно найти жилье и работу. Правда, с биопаспортом мы в Италии – просто туристы, без права на работу, поэтому, как и раньше, в этой стране почти половина наших проживают с клеймом «нелегал». Полегче с румынским паспортом. Но все равно, главная цель молдаванина в Италии – легализация или получение вида на жительство. Ведь на родину возвращаются далеко не все. Многие, заработав немного на чужбине, открывают бизнес в Молдове, но не всегда успешно. Уж лучше жить в Италии, чем отбиваться от взяточников в родной стране.

Легализация

Стать законным жителем Италии – нелегко. Самое простое – дождаться, когда правительство разрешит тысячам нелегалов получить итальянские документы. Такое бывало уже не раз, что дало возможность «зацепиться» в этой стране десяткам тысяч молдаван.

Брак с итальянцем, - а наши женщины пользуются успехом у их мужчин (вот у мужчин-молдаван мало шансов жениться на итальянках) - один из способов получить вид на жительство. Фиктивный брак – слишком сложно, карабинеры проверяют, как живет пара, очень тщательно. Используют наши и такие способы как воссоединение семей, получение трудовой визы, открытие бизнеса и т.п. Политическое убежище получить труднее, чем в США, к примеру, но реально, если очень постараться.

Многие живут «на две страны». Работают в Италии - тратят здесь. И это самый «безболезненный» вид миграции.

Работа

В последние годы, в связи с увеличившимся потоком беженцев и мигрантов из других стран, работу в Италии найти гораздо сложнее, чем раньше. Наши делают так. Связываются со знакомыми или родственниками, те и помогают им с работой, как правило, небескорыстно. Либо едут на «старое» место, где уже налажены связи. Например, в области строительства давно есть целые молдавские бригады, и если нужен дополнительный работник, - есть шанс устроиться.

Мужчины работают, в основном, на стройках, в области грузовых и пассажирских перевозок (гоняют бусы из Молдовы в Италию и обратно), а если повезет, устраиваются дальнобойщиками. Женщины – сиделки и домработницы. Многие предлагают парикмахерские, маникюрные-педикюрные услуги, массаж на дому или устраиваются в салоны. В лучшем случае открывают собственные небольшие парикмахерские. Зарплаты – от 5 евро в час за неквалифицированный труд. Сиделка – около 50 евро в сутки, если разово. Наших, и женщин, и мужчин, можно увидеть за работой и в садах, на полях, виноградниках. При устройстве домработницей или сиделкой часто договариваются об оплате помесячно, предоставляя питание и проживание, - получается от 800 евро. Если работа легальная, нижняя планка на порядок выше. В месяц неквалифицированный работник, легально или нет, может заработать от 600 до 1500 евро.

За годы освоения Италии наши соотечественники смогли пробиться по социальной лестнице. Медикам удалось заново отучиться, в редком случае – подтвердить диплом, и по скромным подсчетам, врачей-молдаван в Италии уже более четырех сотен. Свыше пяти тысяч фирм и предприятий открыли соотечественники, - салоны красоты, строительные компании, магазинчики и лавки, транспортные услуги. Есть и артисты, не только скрашивающие отдых итальянцев в ресторанах, но и выступающие на оперной сцене, в известных оркестрах. А Лилия Бичек прославилась издав книгу на итальянском, в которой рассказывается о женщинах, вынужденных оставить своих детей в Молдове и отправиться за заработком в Италию.

Жилье

Больше всего наших в северной части Италии, где уровень жизни выше, а работу найти легче. Есть даже целые города, которые уже называют «молдавскими». Например, Падуя (область Венеция), в 20 километрах от моря, красивый населенный пункт, где на фоне 200 тысяч жителей наши соотечественники весьма заметны.

Где остановиться? – основной вопрос при переезде в Италию. Поначалу просто искали дешевое жилье, объединяясь с другими такими же горе-гастарбайтерами или самостоятельно. В настоящее время появилась возможность останавливаться у родственников или знакомых. Не за бесплатно, конечно. Минимальная стоимость места под крышей – 150-200 евро в месяц. Те, кто уезжает в Италию семьями или находится в этой стране много лет, арендуют отдельные, комфортабельные квартиры.

Проблемы с жильем отпадают, если возьмут на работу сиделкой или домработницей с проживанием. Уютная комнатка обеспечена!

Некоторые снимают квартиры, в которых сдают одну комнату нескольким соотечественникам, в других помещениях проживают сами, и, таким образом, экономят на арендной плате.

Нередки случаи и покупки жилья. Не такие уж там заоблачные цены. Тем более, что получая вид на жительство или гражданство, наши соотечественники могут брать кредиты на вполне приятных, в отличие от Молдовы, условия. Цены на недвижимость, конечно же, зависят от города и микрорайона.

Радости жизни

В культурном, бытовом, языковом плане Италия очень близка Молдове. Поэтому наши адаптируются легко. Но продолжают соблюдать и молдавские традиции. Часто можно услышать о концертах, спортивных соревнованиях, фестивалях для молдаван в Италии.

Кстати, осваивая итальянскую кухню, не забывают о мамалыге и мичь. На еду тратят от 200 евро на человека в месяц.

Имеют право наши соотечественники на пенсии и пособия. А это, гарантированный прожиточный минимум!

Мало того, наши соотечественники оказывают благотворительную помощь родине. Людмила Фуртунэ, врач, умудрилась даже подарить Молдове машины скорой помощи, которые отправили в несколько сел и город Ниспорены.

Различных общественных организаций, связанных с Молдовой в Италии – более 50 (!). Правда, реальную деятельность осуществляют не более десятка. Но и они стараются обустроить Италию как «дом родной» для молдаван.

Если раньше в Италию приезжали одиночки в поисках работы, то сейчас стараются жить там семьями. Молодежь учится в этой стране. Только студентов итальянских вузов из Молдовы свыше двух с половиной тысяч.

Живут в Италии трудно, жалуются, что почти нет работы, но при этом большинство соотечественников на родину не возвращаются. Не верят они, что в Молдове можно найти работу с достойным заработком или открыть бизнес, который будет приносить прибыль, а не проблемы.

Наши в Италии.

В Италии хозяин приносит карту мира и просит молдаван показать ему Молдову, так как он не смог ее найти. Показали, а итальянец воскликнул: «Боже, да какая она маленькая!» А молдаване ему в ответ: «А у нас там офис, а работаем мы все за рубежом!»