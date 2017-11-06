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Произошел захват примэрии
06.11.2017

Демократическая партия сегодня, 6 ноября, захватила столичную примэрию. Действующий и.о.генпримара, в обход закона, назначил ставленников олигарха Владимира Плахотнюка, Сильвию Раду и Руслана Кодряну, руководителями столичной примарии. Об этом депутат парламента, политолог Богдан Цырдя написал на своей странице в Facebook.

«Ну что, доигрались? Сегодня, благодаря беспринципности PAS, DA, PUN, произошел захват столицы людьми Демпартии! Действующий вице-мэр, в нарушениЕ закона, назначил вице-примаром Сильвию Раду (человек кукловода) и Руслана Кодряну (человек Лянкэ, то есть тоже кукловода)!

Ну, что скажете? Реально ошарашен «мнениями» об отставке Киртоакэ не только унионистов, но и граждан с левыми взглядами. Правые были убеждены, что бойкот референдума сохранит Киртоакэ у власти, спасет город от Путина. Наличие мэра-либерала, видимо, до смерти запугает все российские дивизии, воздушно-космические войска. Это даже изменит курс «Калибров» и «Искандеров». Левые убеждены, что если даже они не придут на референдум, Киртоакэ все равно потеряет мэрию решением суда. А значит - зачем идти?».


 
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