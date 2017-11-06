Раду Албот выиграл турнир серии Challenger в Шэньчжэне

Раду Албот завоевал свой шестой трофей серии ATP Challenger. Молдавский теннисист одержал победу на турнире в Шэньчжэне (Китай), сообщает IPN.

В финале Албот победил в трёх сетах поляка Хуберта Хуркача, 343-ю ракетку мира, со счётом 7:6, 6:7, 6:4. Благодаря этой победе Албот получил чек на 10800 долларов.

Раду Алботу 27 лет, и он вернулся в первую сотню мирового рейтинга. После достигнутого в Китае успеха молдавский теннисист занимает в ней 86-е место. Лучшим результатом Албота в рейтинге ATP была 81-я строчка.