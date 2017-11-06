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Экономика
Рекордные сборы Таможенной службы
06.11.2017

Только в октябре текущего года сумма сборов в государственный бюджет Таможенной службой составила 1 млрд. 775 млн. леев, отмечает NOI.md.
 
Таким образом, был зарегистрирован рост таможенных сборов на  156,4 млн. леев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только с 30 октября по 5 ноября 2017 года доходы в государственный бюджет, собранные Таможенной службой, составили 415,7 миллиона леев, в целом оформлены 11 070 таможенных деклараций.

Следует отметить, что за первые десять месяцев текущего года общий объем сборов в государственный бюджет составляет 16 млрд. 575 млн. леев, что на 2 млрд 472 млн. леев (+ около 18%) больше, чем за тот же период 2016 года.

В плане борьбы с таможенными нарушениями в отчетный период были зарегистрированы 57 попыток нарушения таможенного законодательства, которые расследуются специализированными подразделениями таможни для установления всех обстоятельств и принятия необходимых  правовых мер. В течение рассматриваемого периода было зарегистрировано 32 случая административных  нарушений и наложены штрафы в размере 267 278 леев.


 
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