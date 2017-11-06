85,4 процента жителей Молдовы недовольны состоянием дел в стране

Об этом свидетельствуют результаты представленного 6 ноября опроса общественного мнения.

Как следует из ответов граждан на вопрос: «В целом вы довольны или нет состоянием дел в Молдове в настоящее время?», 51,6% заявили, что они совершенно не довольны, а еще 33,8% — что они скорее не довольны.

Полностью довольны ситуацией в стране всего 2,7% граждан, еще 11,4% — скорее довольны.

Опрос проводился социологической компанией «Фонд общественного мнения» по заказу газеты «Timpul» с 7 по 29 октября. В нем приняли участие 4517 респондентов старше 18 лет. Погрешность составляет +1,5%.