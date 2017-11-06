6 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
85,4 процента жителей Молдовы недовольны состоянием дел в стране
06.11.2017

Об этом свидетельствуют результаты представленного 6 ноября опроса общественного мнения. 

Как следует из ответов граждан на вопрос: «В целом вы довольны или нет состоянием дел в Молдове в настоящее время?», 51,6% заявили, что они совершенно не довольны, а еще 33,8% — что они скорее не довольны. 

Полностью довольны ситуацией в стране всего 2,7% граждан, еще 11,4% — скорее довольны. 

Опрос проводился социологической компанией «Фонд общественного мнения» по заказу газеты «Timpul» с 7 по 29 октября. В нем приняли участие 4517 респондентов старше 18 лет. Погрешность составляет +1,5%.


 
Количество просмотров:
60
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.