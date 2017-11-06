Игорь Додон – безоговорочный фаворит рейтинга доверия граждан

Главе государства доверяет более половины населения Молдовы. Об этом свидетельствуют результаты представленного 6 ноября опроса общественного мнения.

Так, отвечая на открытый вопрос: «Какой политической личности вы доверяете больше всего?», большинство респондентов – 35,7% назвали имя президента страны Игоря Додона.

При этом рейтинг доверия премьер-министра страны Павла Филипа составил всего 1,7%, а председателя парламента Андриана Канду – 1,2%.

В то же время в рамках закрытого вопроса о степени доверия тем или иным политикам Игорь Додон также получил наибольшее количество положительных оценок доверия граждан. В частности, о своем полном доверии главе государства заявили 34,3% граждан, еще 17,5% сказали, что они скорее доверяют президенту. Таким образом, суммарно рейтинг доверия Игоря Додона составляет 51,8%.

В то же время у Игоря Додона самый низкий антирейтинг доверия из всех молдавских политиков.

Примечательно, что на третьей строчке рейтинга политиков, которым граждане доверяют больше всего, расположилась председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

В то же время самый высокий антирейтинг доверия у Влада Плахотнюка – ему не доверяют 88,9% граждан.

Большинство граждан одобряют деятельность президента

Согласно результатам опроса, 53% одобряют деятельность главы государства. При этом 75,2% и 78,1% соответственно не одобряют деятельность правительства и парламента. В то же время доверие граждан институту президентства составляет 56,7% суммарно, в то время как правительство и парламент располагаются на строчках ниже с более чем двукратным отрывом.

Додон прав, Филип и Канду – нет

Большинство опрошенных – 49,2% — поддерживают запрет президента на участие молдавских солдат в военных учениях на Украине. Вместе с тем, более половины населения, 51,5% не согласны с блокированием парламентом и правительством большинства инициатив, выдвигаемых президентом.

Более половины населения — за расширение полномочий главы государства

Согласно результатам опроса, 50,4% опрошенных считают, что Молдове нужен президент с большими полномочиями по принятию решений.

За расширение полномочий правительства и парламента соответственно, при этом, высказались всего 6,3% и 8,2% граждан.

Опрос проводился социологической компанией «Фонд общественного мнения» по заказу газеты «Timpul» с 7 по 29 октября. В нем приняли участие 4517 респондентов старше 18 лет. Погрешность составляет +1,5%.