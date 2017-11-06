ЛП и ПСРМ обжалуют назначение Сильвии Раду в суде

В понедельник, 6 ноября, партии социалистов и либералов объявили, что обжалуют в суде решение Грозаву о назначении Сильвии Раду на должность временно исполняющего обязанности примара Кишинева.

Один из членов ПСРМ отметил, в примэрии имело место беспрецедентное злоупотребление, передает protv.md.

"В 2016 году у ДПМ было всего несколько депутатов, а сегодня у нее большинство в парламенте. ДПМ, имея одного советника, поставила сегодня 2 представителей в качестве вице-примаров, а одного из них незаконно назначила на должность временно исполняющего обязанности примара.

Мы наблюдаем рейдерскую атаку на примэрию. Это делается, практически перепрыгивая через правовую базу. На самом деле, ДПМ начала так называемый бойкот референдума вместе с ЛП, при поддержке олигархов и Плахотнюка, вместе с ПДС, ППДП и ЕНП. В принципе, идея бойкота референдума была задумана в штаб-квартире ДПМ.

Правые думает, что они спасут примара, но это ложь. Даже если граждане не пойдут на референдум, генеральный примар будет решением суда лишен должности примара. В результате, бойкот референдума приведет к тому, что госпожа Сильвия Раду будет и.о. примара до выборов в 2019 году или когда они пройдут.

Если до сих пор у нас была марионетка, возглавлявшая примэрию, теперь у нас есть конкретный человек из ДПМ. Бойкот референдума отдает весь город в руки ДПМ. Более серьезным является тот факт, что здесь участвуют и правые партии. Напомню, что на президентских выборах госпожа Сильвия Раду набрала 0,3% голосов, в частности (1740 голосов). Бойкотируя референдум, мы фактически играем на руку Владу Плахотнюку", - заявил Цырдя.

После назначения Сильвии Раду, ЛП также организовала пресс-конференцию, на которой заявила, что Сильвия Раду является кандидатурой ДПМ, кандидатурой Плахотнюка и что это было понятно еще с президентских выборов.

"Сегодняшние действия не означают ничего другого, кроме как узурпации власти", - заявил председатель ЛП Михай Гимпу.

Либерал Валериу Мунтяну подчеркнул, что политическое формирование опротестует в суде незаконное решение Грозаву, которое он принял, чтобы избежать уголовной ответственности за нарушение закона.

Гимпу добавил, что новый и.о. примара издала постановление о том, чтобы все вещи градоначальника вынесли из кабинета.

В заключении Гимпу призвал горожан 19 ноября остаться дома и не идти на референдум, чтобы испортить сценарии Плахотнюка и Додона.