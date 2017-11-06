Что скрывает певец Ардезяну?

Прокуроры сообщили местным СМИ, что дело исполнителя эстрадной музыки Рики Ардезяну передано в судебную инстанцию b будет рассмотрено судьями в течение недели.

14 ноября состоится первое заседание суда по делу Рики Ардезяну, который обвиняется в торговле людьми. Объявление было сделано для Unimedia прокурором по делу Каролиной Лупашку. Она добавила, что артист попросил, чтобы заседание было закрытым, а это значит, что если судьи удовлетворят его просьбу, пресса не сможет присутствовать на судебном процессе.

До сих пор прокуроры не представили детали этого дела, за исключением того, что Ардезяну обвиняют в сутенерстве. Но из информации, опубликованной в прессе и в социальных сетях, можно сделать вывод, что Рики Ардезяну причастен или подозревается в причастности к торговле людьми в целях проституции.

В июле один из друзей Рики Ардезяну, а именно Виталий Лисник, раскрыл на Facebook-е детали дела о торговле людьми, в которой власти обвиняют артиста.

Виталий Лисник утверждает, что Рики Ардезяну поймали на чем-то, что «курам на смех». То есть, по словам Лисника, певца задержали, потому что он «нашел работу для нескольких девушек».

Лисник также сожалеет о ситуации с Ардезяну, но и о девушках, которые должны были ехать в Италию и заниматься проституцией. «Хорошие деньги могли привести девушки в страну», – говорит Лисник.

На вопрос интернет-пользователя, сколько могли получать девушки, завербованные Ардезяну, Лисник ответил, что речь о 50 евро за сексуальный акт.

На вопрос, если именно Ардезяну предложил девушкам работать в Италии, Лисник ответил, что он, вероятно, рекомендовал их своему итальянскому посреднику: «Мне кажется, что он нашел им посредника».

Другой интернет-пользователь утверждает, что полиция задержала и итальянского посредника, которого Ардезяну нашел в Италии для девушек из Молдовы.