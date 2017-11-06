6 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Что скрывает певец Ардезяну?
06.11.2017

Прокуроры сообщили местным СМИ, что дело исполнителя эстрадной музыки Рики Ардезяну передано в судебную инстанцию b будет рассмотрено судьями в течение недели.

14 ноября состоится первое заседание суда по делу Рики Ардезяну, который обвиняется в  торговле людьми. Объявление было сделано для Unimedia прокурором по делу Каролиной Лупашку. Она добавила, что артист попросил, чтобы заседание было закрытым, а это значит, что если судьи удовлетворят его просьбу, пресса не сможет присутствовать на судебном процессе.

До сих пор прокуроры не представили детали этого дела, за исключением того, что Ардезяну обвиняют в сутенерстве. Но из информации, опубликованной в прессе и в социальных сетях, можно сделать вывод, что Рики Ардезяну причастен или подозревается в причастности к торговле людьми в целях проституции.

В июле один из друзей Рики Ардезяну, а именно Виталий Лисник, раскрыл на Facebook-е детали дела о торговле людьми, в которой власти обвиняют артиста.

Виталий Лисник утверждает, что Рики Ардезяну поймали на чем-то, что «курам на смех». То есть, по словам Лисника, певца задержали, потому что он «нашел работу для нескольких девушек».

Лисник также сожалеет о ситуации с Ардезяну, но и о девушках, которые должны были ехать в Италию и заниматься проституцией.  «Хорошие деньги могли привести девушки в страну», – говорит Лисник.

На вопрос интернет-пользователя, сколько могли получать девушки, завербованные Ардезяну, Лисник ответил, что речь о  50 евро за сексуальный акт.  

На вопрос, если именно Ардезяну предложил девушкам работать в Италии, Лисник ответил, что он, вероятно, рекомендовал их своему итальянскому посреднику: «Мне кажется, что он нашел им посредника».

Другой интернет-пользователь утверждает, что полиция задержала и  итальянского посредника, которого Ардезяну нашел в Италии для девушек из Молдовы.


 
Количество просмотров:
93
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.