Ренато Усатый: "К банальной комбинации с назначением примаром Сильвии Раду причастны социалисты"

"К банальной комбинации с назначением примаром Кишинева Сильвии Раду причастны социалисты", - считает лидер "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", в понедельник в социальных сетях он провел аналогию между назначением Раду и выборами президента Молдовы в 2016 году.

"В понедельник Плахотнюк назначил своего мэра Кишинева, как год назад назначил своего президента через Конституционный суд и так называемые "всенародные выборы". Управлять Кишиневом до 2019 года будет Раду, которая на президентских выборах хорошо отыграла роль плахотнюковского спойлера. За оставшееся время её попытаются раскрутить", - предположил политик.

Усатый напомнил, что Грозаву дважды выносил на заседание МСК вопрос о назначении вице-примаров и дважды совет снимал его с повестки дня по инициативе социалистов и либерал-демократов: "В понедельник, ссылаясь на новый закон о статусе Кишинева, Грозаву констатировал две неудачные попытки назначения вице-примаров через совет и назначил их сам. После чего тут же сложил с себя полномочия исполняющего обязанности примара и передал их только что назначенной Раду. Старый наместник Плахотнюка в Кишиневе сменился новой наместницей Раду".

Глава НП считает, что социалисты "думают, что обо всем с Плахотнюком договорились": "Якобы пару лет "попримарствует" Раду, а потом на выборах победит Ваня Чебан. Держите карман шире. Вы так и не поняли, что услуга, которая уже оказана Плахотнюку, на второй день ничего не стоит?".