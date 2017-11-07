Только ПСРМ, PAS и ДПМ проходят в парламент

Только три политические партии могут пройти в следующий парламент. Это - Партия социалистов, Партия «Действие и солидарность» и Демократическая партия.

Такие данные представлены в последнем опросе, проведенном Фондом общественного мнения по заказу газеты Timpul, сообщает politics.md.

Так, если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, то 44,5% граждан проголосовали бы за Партию социалистов. На втором месте - PAS, которая набирает 22,9% голосов, а на третьем - Демократическая партия, которая получила бы 5,5% голосов. PPDA, Партия коммунистов и “Наша Партия” не прошли бы в парламент, набрав 3,6%, 3,3% и 2,8%, соответственно. Избирательный порог для политических партий составляет 4%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае доверия респондентов к политическим деятелям. Лидерами рейтинга являются президент Игорь Додон и лидер PAS Майя Санду с 35,7% и 21,5%, соответственно. Лидер демократов Влад Плахотнюк занял четвертое место, получив 2,1% голосов респондентов.

Опрос проводился с 7 по 29 октября Фондом общественного мнения по заказу газеты Timpul. В соцопросе участвовали 4517 из 290 населенных пунктов, маржа погрешности составляет +/- 1,5%.