„Шериф” обыграл команду „Спикул”

„Шериф” обыграл в гостях „Спикул” со счетом 4-0, и сохранил аванс в пять очков перед „Милсами” за два этапа до конца чемпионата, передает IPN.

В Орхей „Шериф” забил по два гола в каждом тайме. Кулусик открыл счет на 35-й минуте, а Оанча удвоил преимущество через две минуты. На 80-й минуте Петру Раку забил разгромный гол, а лучший бомбардир чемпионата Виталие Дамашкан закрыл таблицу в последнюю минуту. 18-летий футболист добился 13 гола в нынешнем сезоне.

„При счете 0-0 мы послали мяч в перекладину. Был решающий момент матча”, - заявил на пресс-конференции тренер команды „Спикул” Денис Калинков.

В следующем туре „Шериф” встретится 18 ноября с „Милсами” в Орхей.