7 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
„Шериф” обыграл команду „Спикул”
07.11.2017

„Шериф” обыграл в гостях „Спикул” со счетом 4-0, и сохранил аванс в пять очков перед „Милсами” за два этапа до конца чемпионата, передает IPN.

В Орхей „Шериф” забил по два гола в каждом тайме. Кулусик открыл счет на 35-й минуте, а Оанча удвоил преимущество через две минуты. На 80-й минуте Петру Раку забил разгромный гол, а лучший бомбардир чемпионата Виталие Дамашкан закрыл таблицу в последнюю минуту. 18-летий футболист добился 13 гола в нынешнем сезоне.

„При счете 0-0 мы послали мяч в перекладину. Был решающий момент матча”, - заявил на пресс-конференции тренер команды „Спикул” Денис Калинков.

В следующем туре „Шериф” встретится 18 ноября с „Милсами” в Орхей.


 
Количество просмотров:
35
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.