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Михай Гимпу: Грозаву не имел права назначать заместителей мэра
07.11.2017

Либералы и социалисты выступают единым фронтом против решения заместителя мэра столицы Нистора Грозаву. Председатель ЛП Михай Гимпу утверждает, что Грозаву не имел права назначать заместителей и исполняющего обязанности мэра. 

"Мы обратимся к юристам по поводу включения в повестку совета господином Грозаву и сегодняшнего назначения заместителя мэра. И посмотрите, этот наглый и бесстыжий человек, у которого такие серьезные проблемы с законом, хочет, якобы, восстановить справедливость в Кишинёве", - сказал председатель ЛП Михай Гимпу. 

Несмотря на заявления, Михай Гимпу признает, что не имеет ничего против Сильвии Раду.

"Я знаю ее. Общался с ней на встрече с испанским руководством Union Fenosa, по телефону разговаривал, в общем, мы с ней в хороших отношениях. Жаль, что она приняла такое решение", - добавил председатель ЛП Михай Гимпу. 

В свою очередь социалисты говорят, что либералы попали в собственные сети, когда ограничили полномочия муниципального совета Кишинёва и расширили полномочия мэра. Также как и либералы, ПСРМ намерены обратиться в суд.

Кроме того, руководство ЛП заявило, что депутаты-либералы обратятся в Конституционный суд, чтобы уточнить, обладает ли исполняющий обязанности мэра всеми полномочиями градоначальника.


 
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