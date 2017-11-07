Иностранные предприниматели: В ближайшие годы Молдова должна стать страной информационных технологий

В ближайшие годы Молдова может и должна стать страной информационных технологий. К такому выводу пришли зарубежные гости, прибывшие на форум Chișinău Startup Week. Возможностью найти финансирование нового проекта воспользовался начинающий предприниматель Раду Мариан.

"Надеюсь на советы людей с большим опытом работы в этой области. Сегодня меня интересуют ответы на вопросы, как выйти на международные рынки с идеей и как получить инвестиции для открытия предприятия", - сказал консультант IT-компании Раду Мариан.

Студенты и начинающие предприниматели надеются получить полезную информацию о развитии ИТ-технологий в нашей стране

"Меня интересуют, если ли возможности и шансы у моего стартапа. Смогу ли я начать свое дело, если займу первое, второе или третье место".

"В Молдова мало природных ресурсов. Самое ценное, что у нее есть – это молодежь с большим потенциалом. Ее нужно мотивировать, она должна перенять зарубежный опыт и верить в свои силы".

Зарубежные гости и предприниматели говорят, что всегда готовы инвестировать в инновационную идею, которая может принести прибыль.

"Думаю, это только начало. В последнее время в Молдове произошли важные перемены. Это мероприятие - яркий тому пример, оно поможет компаниям развиваться. Я намерен встретиться с представителями нескольких компаний и, может быть, некоторые из них будут для нас интересными, - отметил генеральный директор One Global Partners Дейв Перри.

В Chișinău Startup Week принял участие министр экономики Октавиан Калмык.

"Это новая и очень интересная область, в которой благодаря небольшим инвестициям можно добиться больших результатов. Эта отрасль может дать самое большое количество хорошо оплачиваемых рабочих мест ", - подчеркнул министр экономики Октавиан Калмык.

"Chișinău Startup Week" завершится 12 ноября.