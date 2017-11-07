Серджиу Остаф: Иностранная пропаганда в Республике Молдова растет

Иностранная пропаганда в Республике Молдова растет и является одним из используемых инструментов, в частности, Российской Федерацией для того, чтобы добиться некоторых целей. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Директор Ресурсного центра по правам человека Серджиу Остаф заявил, что в Республике Молдова термин пропаганда используется для дезинформации, отсутствия плюрализма или преференциальной редакционной политике по отношению к определенной политической силе. По его словам, в молдавском медийном пространстве понятие пропаганды не воспринимается как таковое, которое направлено, в том числе на поддержание людей заложниками советского менталитета.

Доктор исторических наук Руслан Шевченко отметил, что в Молдове существуют различные формы пропаганды, и они принадлежат почти полностью Российской Федерации. Руслан Шевченко обращает внимание на то, что пропаганда начала проводиться интенсивно и с помощью социальных сетей, не только через СМИ. „Этому молдавские власти не уделяют необходимого внимания, хотя это очень важное средство информирования населения и уже миллионы людей в нашей стране пользуются социальными сетями, комментируют и не понимают, что информация, которая поступает через сети, действует на них и создает у них некоторые неправильные представления о реальной ситуации в стране”, - сказал доктор исторических наук.