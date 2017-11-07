С вещами на выход: кабинет Киртоакэ прибран… к рукам

Ольга ЗЛАТАЯ

Реакция на назначение нового и.о. мэра столицы Сильвии Раду не заставила себя долго ждать. На этот раз представители многих партий, кроме участвующих в процессе ДПМ и НЕПМ, сошлись во мнении – беспредел в примэрии продолжается, Демпартия захватила власть в примэрии. Новая врио сразу показала всем - сюда она пришла всерьез и надолго. До сих неприкосновенный кабинет Дорина Киртоакэ буквально за несколько часов был прибран, как в прямом, так и в переносном смысле – к рукам. А личные вещи не до конца смещенного градоначальника вынесли из здания.

Оut control?

Больше всех в понедельник сокрушались социалисты. Сначала они распространили пресс-релиз, а потом организовали несколько конференций – с депутатами и советниками. В официальном заявлении социалисты отметили, что проект решения о назначении вице-примаров даже не дошел до советников. Поэтому Нистор Грозаву не имел права вносить в повестку дня этот вопрос, и тем более назначать вице-примаров.

«Мы понимаем, что в условиях политического беспредела в нашей стране возможно любое беззаконие. Достаточно вспомнить последние решения Конституционного суда. Контролируемое Демпартией парламентское большинство использовало пролоббированный либералами «закон Гимпу» для назначения «своих» людей на ключевые должности в исполнительных органах примэрии. Партия социалистов выступает категорически против такой «схемы» продвижения марионеток и опротестует ее в суде».

Этот шаг, считают социалисты, является прямым ударом по всем общепринятым в мире нормам демократии и права. «В случае, если референдум не состоится и Дорин Киртоакэ не будет отправлен в отставку, что спровоцирует досрочные выборы генпримара, примэрия муниципия Кишинева попадает под прямое влияние и контроль Демпартии. Не исключено, что это является результатом договоренности либералов и демократов. Очевидно, что если Дорин Киртоакэ вернется в кресло примара, он будет уязвим и, учитывая его преступные деяния, подвержен шантажу. Сегодняшние назначенцы на должность вице-примаров также находятся под полноценным контролем и влиянием».

Затем советники объяснили на пальцах. Муниципальный советник от ПСРМ Гайк Вартанян написал в соцсети, что если референдум по отставке Киртоакэ провалится, тогда ставленник «власти» будет исполнять мандат примара до 2019 года. «Всё просто. Либо референдум, и у кишиневцев будет шанс избрать своего примара. Либо за вас это сделает, и практически уже сделал, сами знаете кто. Ну, назовем это «власти». А все, кто призывают к бойкоту референдума, играют на руку всё ему же», - отметил он.

В ходе пресс-конференции советник-социалист Александр Одинцов отметил, что в случае, если проект решения исключается из повестки дня на двух заседаниях либо не принимается, генпримар назначает своего заместителя распоряжением, которое доводится до сведения МСК. «Но нигде не указано, что исполняющий обязанности генпримара, находящийся под уголовным преследованием, и признавший свою вину, т.е. человек, который находится под давлением правоохранительных органов, имеет право назначать нового и.о. примара и его заместителя».

Советник также заявил, что есть два возможных сценария развития событий. И зависеть это будет от отношения Гимпу к Плахотнюку. Киртоакэ может быть освобожден из-под ареста, если референдум не состоится, и он восстановится в должности генпримара. Или, второй вариант, для того, чтобы освободить господина примара из-под ответственности, дадут ему какой-то условный срок, как дали Онищенко, Гамрецкому, Диденку и другим местным чиновникам. И тогда Сильвия Раду должна будет исполнять обязанности генпримара до 2019 года.

Депутат Богдан Цырдя сказал в ходе пресс-конференции чуть позже, что ДПМ контролирует сегодня все институты в государстве. Демократы подкупили депутатов и создали парламентское большинство, которое поддерживает все, что предлагает правительство, возглавляемое так же Демпартией. И эта партия, набравшая на местных выборах в 2015 году чуть более 2 процентов голосов и получившей один мандат советника, через рейдерские атаки назначила во главе столицы двух своих представителей. «Мы являемся свидетелями государственного переворота. Был нарушен закон», - сказал Цырдя.

Депутат-социалист Василе Боля заявил, что Нистор Грозаву не имеет права подписывать распоряжения о назначении заместителей. Закон предусматривает назначение заместителей распоряжением генерального примара только после двух неудачных попыток назначения в МСК. Тот факт, что этот вопрос был в повестке дня совета, но был отозван два раза без рассмотрения, не может считаться неудавшейся попыткой.

Партия социалистов призвала всех, кому небезразлична судьба столицы, выйти на референдум, добиться отставки примара, досрочных выборов и затем весной другого примара.

Вошли в мэрию через черный ход?

Это один из немногих случаев, когда мнения социалистов и либералов на ситуацию практически совпали. Правда, решения разошлись. Лидер ЛП Михай Гимпу, на пресс-конференции заявил, что Сильвия Раду – это человек Палохотнюка, а Грозаву делает всё, чтобы спасти свою шкуру. Гимпу говорит, что Раду приняла ошибочное решение. «Ничего личного. Я знаю её много времени, но очень жаль, что она приняла такое решение. Время расставит все по свои местам. Сегодняшние действия не означают ничего другого, кроме как узурпации власти». Лидер либералов призвал избирателей референдум бойкотировать.

В свою очередь зампредседателя ЛП Валерий Мунтяну считает, что демократы вошли в примэрию через черный вход. Особенно сильно его возмутила «чистка» которую устроила новая глава примэрии в кабинете, все еще примара Дорина Киртоакэ. «А как же презумпция невиновности», - вопрошает он.

Мунтяну написал в соцсети, что «не сумев победить на свободных и честных выборах в столице дважды подряд, Демократы взяли примэрию штурмом - варварски нарушив приципы демократии. Только в Молдове может быть такое, когда заместитель мэра (объявленный Советом Европы - несанкционированным лицом) назначает двух других замов, а затем одного из них (Сильвия Раду - «независимую» от ДПМ) назначает временно исполняющим обязанности мэра». Он отметил, что либералы намерены искать истину в суде, «наивно надеясь на справедливое решение».

«Я предсказывал…»

Советник от «Нашей партии» Илиан Кашу, считает, что Нистор Грозаву продолжил плясать под дудку олигархической власти. «Я предсказывал ещё в пятницу, 3.11.2017, что сегодня, в понедельник, 6.11.2017 Нистор Грозаву назначит Сильвию Раду и Руслана Кодряну вице-примарами. Именно так и произошло в результате комбинации GBC в КМС «вносим — исключаем» из повестки дня вопрос о вице-примарах. Плахотнюк управляет кишиневской примарией, как во времена неконституционной монархии XV века: по византийскому примеру власть переходит от одного слуги к другому. Теперь Грозаву уходит, чтобы освободить кресло и.о. примара для Сильвии Раду. Этой должностью GBC начинает её раскрутку на должность примара от Плахотнюка на местных выборах 2019 года. Ничего для Кишинёва и кишинёвцев...», - написал советник соцсети.

«Страна на ручном управлении маньяка из GBC»

В свою очередь лидер «Нашей партии» Ренато Усатый назвал Сильвию Раду «плахотнюковским спойлером» и осудил социалистов за их участие в этом политическом спектакле.

«Страна на ручном управлении маньяка из GBC. В понедельник он назначил своего мэра Кишинева, как год назад назначил своего президента через КС и так называемые «всенародные выборы». Кишиневом же до 2019 года будет управлять Сильвия Раду, которая на президентских выборах хорошо отыграла роль плахотнюковского спойлера. За оставшееся время её попытаются раскрутить. Так уже делали коммунисты в нулевые годы с и.о. примара Урсу, но неудачно. Плахотнюк проведет работу над ошибками. Самое интересное, конечно, как Раду назначили. Дважды Нистор Грозаву выносил на совет вопрос о назначении вице-примаров и дважды совет снимал его с повестки по инициативе социалистов и либерал-демократов. В понедельник, ссылаясь на новый закон о статусе Кишинева, Нистор Грозаву констатировал две неудачные попытки назначения вице-примаров через совет и назначил их сам. После чего тут же сложил с себя полномочия исполняющего обязанности примара и передал их только что назначенной Раду».

«Старый наместник Плахотнюка в Кишиневе сменился новым, молодым, вернее - молодой. Теперь в столице наместница. Банальная комбинация, в которой, к сожалению, снова засветились социалисты. Понятно, они думают, что обо всем с Плахотнюком договорились: пару лет попримарствует Раду, а потом на выборах победит Ваня Чебан. Ага, держите карман шире. Вы так и не поняли, что услуга, которая уже оказана Плахотнюку, на второй день ничего не стоит» - написал Усатый на своей страницке в соцсети.

В свою очередь лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что назначением Раду примаром Плахотнюк навязал жителям столицы руководителя, который в ходе президентских выборов получил голоса лишь 1300 человек, т.е. 0,3 процента от проживающих в Кишиневе, потратив при этом на кампанию около 5 миллионов лей. « Назначение Сильвии Раду временно исполняющим обязанности примара является, по сути, рейдерской атакой на примэрию в стиле Плахотнюка, что должно дополнить дело по узурпации власти, рассматриваемой прокурорами», - написала Санду в соцсети.

Лидер PAS утверждает, что захват власти в примэрии ДПМ и игры между ДПМ и ПСРМ в процессе проведения референдума по увольнению Киртоакэ не имеют ничего общего с интересами жителей столицы. «Если в ходе бесед пойдет речь о том, чего хотят люди, тогда весь Муниципальный совет, вместе с примаром, уйдет в отставку, поставив точку в этом цирке и позволив людям выбирать самостоятельно», - отметила она.

Пожалуй, единственный человек, который порадовался за происходящее, стал председатель ЕНПМ Юрий Лянкэ. Он поздравил своего коллегу по партии Руслана Кодряну с назначением на должность вице-примара столицы. По его мнению, назначение Кодряну на пост вице-примара представляет собой новый шанс для модернизации столицы. «Я уверен, что в этой позиции у него получится то, что он предложил вместе с командой ЕНПМ в Кишиневском муниципальном совете: модернизировать примэрию, создать единое окно услуг, бороться с коррупцией в этом учреждении, ввести систему электронных билетов в общественном транспорте», – отметил Юрий Лянкэ. Лидер ЕНПМ подчеркнул, что поддержит Руслана Кодряну во всех действиях, предпринятых на благо и в интересах жителей Кишинева.

Кишинев станет процветающим городом?

Сильвия Раду заявила в ходе брифинга, что намерена сотрудничать со всеми фракциями мунсовета, чтобы решить проблемы столицы. По её словам, решение занять новую должность далось ей непросто.

«Я согласилась на эту ответственность и должность, осознавая, что речь идет о кратком периоде времени. Я уверена, что опыт господина Грозаву и других сотрудников примэрии позволят нам инициировать изменения и множество инициатив, которые станут источником решений для проблем столицы. Тот факт, что я политически неаффилированный человек с обширным управленческим опытом за спиной, позволит мне плодотворно сотрудничать с каждой фракцией муниципального совета Кишинева для того, чтобы найти необходимые решения для управления столицей», - сказала она.

Раду пообещала, что в течение 10 дней организует пресс-конференцию, на которой выдвинет на первый план проблемы, существующие в примэрии. «Я пришла на эту должность, потому что меня попросили. Я не стремилась стать примаром, по крайней мере сегодня, но когда придет время, мы обсудим это. Каким бы ни был этот период, я приложу все усилия, чтобы сделать столицу процветающей. Я начала исполнять эту должность с утра и обещаю, что мы будем работать прозрачно».

Руслан Кодряну рассказал, что согласился занять должность вице-примара, несмотря на то, что это является политически рискованным ходом. Он пояснил, что отзовет свой мандат муниципального советника в течение 30 дней. На его место придет следующий по списку. Но вот что интересно – за Кодряну следует Евгений Стурза – ныне министр обороны. В советники он не годится по закону. Следующий - Еремей Присяжнюк – сейчас он главный госсоветник в кабинете премьер-министра Павла Филиппа. Эта должность также несовместима с должностью муниципального советника.

За Присяжнюком следует экс-министр культуры, бывший депутат ЛДПМ в 2010-2014 гг. - Геннадий Чобану, в настоящее время преподаватель университета.

Но в любом случае последнее слово за ЕНПМ. Сейчас в МСК у политформирования четыре советника: Вячеслав Булат, Виктор Лутенко, Ала Немеренко и впавший в не милось к Юрию Лянкэ - Оазу Нантой.