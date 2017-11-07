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Здоровье
Число больных диабетом неуклонно растет
07.11.2017

По данным Национального центра общественного здравоохранения, число людей, страдающих диабетом, постоянно растет.

Только в 2016 году в Республике Молдова были диагностированы с диабетом 96 651 человек. Распространенность заболевания составила в 2016 году 273,2 случая на 10 тысяч жителей,  в 2015 году –  254,3 случая на 10 тысяч жителей. Заболеваемость диабетом в 2016 году составила 30,1 случай на 100 тысяч жителей, в 2015 году – 29,2 случая на 100 тысяч жителей. Показатель смертности населения из-за диабета сохранялась в течение 2015 и 2016 годов на одном уровне –  11,5 случаев на 100 тысяч жителей.

Две из пяти женщин с диабетом имеют репродуктивный возраст, всего в мире их  более 60 миллионов. У женщин с диабетом больше трудностей с зачатием. Без планирования до зачатия диабет типа 1 и типа 2 может привести к значительному риску материнской и младенческой смертности и заболеваемости. Приблизительно один из семи случаев родов зависит от гестационного диабета, который представляет собой серьезную угрозу как для здоровья матери, так и ребенка.

До 70% случаев диабета типа 2 можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни. Женщины и девушки являются ключевыми фигурами  в улучшении здоровья и благополучия следующего поколения.

Диабет является ведущей мировой причиной глобальной смертности, из-за этой болезни ежегодно умирают 2,1 миллиона человек. У более 199 миллионов женщин диагностирован диабет, и, по оценкам, к 2040 году это число возрастет до 313 миллионов. Гендерная роль влияет на уязвимость женщин, на их доступ к медицинским услугам и  поведение в отношении здоровья, усиливает влияние диабета на их детей. В 2013 году у 79 000 детей был диагностирован диабет 1 типа, 21 миллион новорожденных детей унаследовали диабет от больной матери.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября по инициативе Международной федерации диабета (МФД) при поддержке ВОЗ всеми ассоциациями членами МФД, поставщиками медицинских услуг и людьми, страдающими диабетом. Это крупнейшая в мире информационная кампания о безжалостной болезни – диабете.


 
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