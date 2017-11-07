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Экономика
ЕС рассматривает просьбу Молдовы о повышении тарифных квот на экспорт
07.11.2017

Европейский союз рассматривает просьбу властей Молдовы об увеличении тарифных квот на экспорт некоторых видов сельхозпродукции.

Об этом заявила комиссар Европейского союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём в ходе встречи в Кишиневе с вице-премьером, министром экономики и инфраструктуры Октавианом Калмыком, на которой стороны среди прочего обменялись мнениями по просьбе Молдовы о пересмотре тарифных квот на экспорт в ЕС для их увеличения, передает NOI.md.

По сообщению Минэкономинфраструктуры, вице-премьер Октавиан Калмык сказал, что эта просьба продиктована использованием тарифных квот на экспорт фруктов в ЕС в период с 1 января по 19 октября 2017 г., особенно для столового винограда и слив, а также применением антиобходного механизма (механизм anti-circumvention), где значительно превышены были квоты на пшеницу – 416121 тонн (554,8%) и переработанные зерновые – 11505 тонн (460%).

В этом контексте европейский комиссар по торговле отметила, что письмо Министерства экономики и инфраструктуры с просьбой увеличения квот было получено и рассматривается в настоящее время.

Ранее, в ходе прошедшего в Кишиневе заседания Комитета ассоциации РМ-ЕС в конфигурации «Торговля», Молдова обратилась к своим европейским партнерам с просьбой рассмотреть возможность увеличения тарифных квот на ряд товаров и продуктов, экспортируемых в ЕС, в частности, на пшеницу, ячмень, кукурузу, сахар, этиловый спирт. Просьба Молдовы была мотивирована тем фактом, что, благодаря постоянной поддержке со стороны ЕС и структурных изменений, которые произошли в последние годы в сельскохозяйственном секторе, экспортный потенциал нашей страны по некоторым категориям товаров значительно вырос.

Молдавская сторона высказала просьбу увеличить тарифные квоты на свежий виноград до 25 тыс. тонн, свежие сливы – до 20 тыс. тонн, черешни – до 2 тыс. тонн, пшеницы – с 75 тыс. тонн до 250 тыс. тонн, ячменя – с 70 тыс. тонн до 100 тыс. тонн, кукурузы – со 130 тыс. тонн до 250 тыс. тонн, сахар – с 37,4 тыс. до 50 тыс. тонн, переработанные зерновые (этиловый спирт) – с 2,5 тыс. до 15 тыс. тонн и т.д.


 
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