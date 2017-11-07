Нищие молдаване подарили 100 миллионов долларов, а потом еще 10 миллионов: новое масштабное ограбление

Сергей ТКАЧ

Летом 2016 года в Кишинев прибыл замдиректора секретариата Европейского энергетического сообщества Дирк Бушле. Как следовало из официальных пресс-релизов, европейский чиновник помог сохранить стране репутацию и инвестиционную привлекательность. А главное - уберечь от «длительных и дорогостоящих юридических споров». И это очень важно, так как, по мнению Бушле, электроэнергетический сектор Молдовы в последние годы сталкивается с «беспрецедентной системной уязвимостью, а также с финансовыми сложностями».

Вся эта европейская витиеватость оказалась нарядной упаковкой. За ней скрывалась очень неприятная для населения суть. При посредничестве европейского чиновника между молдавским правительством и компанией «Gas Natural Fenosa» было заключено мировое соглашение. Стороны договорились о выплате распределительным сетям 1,75 миллиарда лей с учетом процентов. Возвращать «потери» компании в течение четрырех лет должны потребители через тарифы на распределение и поставку электроэнергии.

Если посмотреть на ситуацию с точки зрения граждан, то это соглашение очень похоже на грабеж среди бела дня. Почему?

Сверхприбыль «Gas Natural Fenosa»

Напомним, что тема «тарифных отклонений» возникла в 2015 году. В августе 2015 года. компания «Gas Natural Fenosa» подала иск против Молдовы в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке. Компания настаивала, что понесла убытки из-за изменения курса молдавского лея, а НАРЭ отказалось включать в тариф на электроэнергию эти самые «финансовые отклонения».

Курс молдавского лея по отношению к доллару действительно резко скакнул в конце 2014 года. Как все знают, тогда и случилась так называемая «кража века». Крупное финансовое мошенничество произошло при прямом содействии нацбанка Молдовы и кабинета министров во главе с Юрием Лянкэ.

Правительство тогда уступило контрольный пакет акций «ВЕМ» бизнесмену Илану Шору, провернувшему вывод средств в оффшоры. А нацбанк не только не предотвратил преступление, но и контролировал перечисления миллиардов, создав мошенникам «зеленый коридор». В афере было задействовано огромное количество банковских работников, высокопоставленных государственных чиновников и политиков. Не участвовал в отмывании денег только молдавский народ. Но именно на его плечи политики и чиновники и переложили бремя выплаты украденных миллиардов с большими процентами. Если еще иметь в виду резкое падение уровня жизни из-за девальвации лея, то граждане Молдовы оказались трижды пострадавшими.

В отличие от них, «Gas Natural Fenosa» не понесла убытки. Это следует из финансовых отчетов за интересующий нас период. В 2014-2015 годах, когда происходили колебания курса, деятельность распределительных сетей была весьма успешной по местным меркам.

В 2014 году прибыль компании до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам составила 37 миллионов евро, увеличившись на 5,7 процента в сравнении с 2013 годом. Операционная прибыль сложилась в сумме 31 миллиона евро, превысив на 6,9 проента показатели 2013 года.

В 2015 году операционная прибыль компании составила 32 миллиона евро, превысив на 3,2 процента показатели 2014 года.

А в 2016 году операционная прибыль достигла рекордных 37 миллионов евро, то есть уровень предыдущего года был превышен на 15,6 процента.

Таким образом, мы можем сделать безошибочный вывод, что разговоры о том, что «Gas Natural Fenosa» пострадала в сложный период от колебаний курса молдавского лея - преувеличение.

Общие интересы

Тогда что же представляло собой «мировое соглашение» молдавского правительства и испанской компании?

Во-первых, следует отметить, что от колебаний курса лея в тот период пострадала немало экономических агентов, занимающихся экспортно-импортными операциями. И все они могли бы требовать от правительства компенсации.

Но почему-то исключение было сделано именно для «Gas Natural Fenosa».

Во-вторых, необходимо принять во внимание, что ключевые вопросы на энергетическом рынке Молдовы решаются в едином центре – Демпартии, которая на протяжении многих лет руководит этим блоком в правительстве. Формирование закупочных цен, подбор поставщиков, персональный состав НАРЭ, управление государственными распределительными сетями RED NORD и RED NORD-VEST, другими предприятиями отрасли, словом, здесь все зависит от чиновников, представляющих ДПМ.

То, что в этой своей вотчине демократы контролировали все, подтверждает история с Валерием Трибоем, вице-министром экономики.

Чиновник обязал «Furnizarea Energiei Electrice Nord» арендовать принадлежащее ему здание сроком на 10 лет и провести в нем ремонт на 4 миллиона лей. О злоупотреблении стало известно, и Трибой был наказан. Скорее всего, потому, что финансовый ручеек потек из госкомпании не в том направлении.

Можно не сомневаться, что между представителями ДПМ и «Gas Natural Fenosa» за долгие годы сотрудничества также сложились тесные отношения и взаимопонимание. Нельзя исключить, что у них возникли и общие интересы в области бизнеса.

100 миллионов долларов в подарок

В-третьих, мы видим, что высокопоставленные сотрудники Европейского энергетического сообщества напрямую вмешались в ситуацию и по существу лоббировали интересы «Gas Natural Fenosa». Если европейский чиновник заявляет о «финансовых сложностях» и добивается компенсации «тарифных отклонений» в то время, когда прибыли компании стремительно растут, это не может не вызывать вопросов. Вспоминаются резонные упреки в том, что еврочиновники обслуживают интересы крупнейших международных корпораций, а также скандальные истории последних лет.

Сколько шума вызвало назначение экс-председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу на высокую должность в один из крупнейших в мире инвестиционных банков – «Goldman Sachs»!

Другая история связана с соратницей Баррозу, экс-еврокомиссаром, Нили Крус. Занимая высокий пост в ЕК, она управляла оффшорной компанией. В настоящее время Нили Крус является оплачиваемой советницей гигантов – «Bank of America» и компании «Uber».

В последние дни разгорелся новый скандал. Виктор Орбан, премьер Венгрии, представил тайный «список Сороса». В «список» входят 226 депутатов Европарламента, включая бывшего президента Мартина Шульца, вице-президентов и ряд руководителей, координаторов и квесторов комитетов, которые лоббируют проекты финансового спекулянта и меняют законодательство ЕС под его «влиянием».

Приведенные факты весьма красноречивы и объясняют нам, на страже чьих именно интересов стоят еврочиновники. С учетом сказанного «мировое соглашение» молдавского правительства и «Gas Natural Fenosa» предстает в совсем в ином свете. И, если хотите, больше напоминает сговор со скрытыми интересами. По крайней мере, трех сторон, участвовавших в переговорах.

Согласно соглашению, распределительные сети крупной международной компании получат дополнительно порядка 100 миллионов долларов в течение четырех лет. Гонорары за достижения столь выгодных сделок (прибыль из «воздуха») наверняка измеряются цифрами с шестью нулями в долларах США.

«Козлы отпущения»

В-четвертых, правительство могло предложить иной механизм «возмещения убытков», которых не было. Например, предоставить компании налоговые льготы. Или совместно с НБМ решить вопрос о возврате средств из внебюджетных фондов. Скажем, из прибыли самого финансового регулятора. Ведь именно эта структура виновна в том, что произошли «кража века» и колебания курса лея.

Или можно было бы изъять часть прибыли банковского сектора (через специальные налоговые инструменты), который заработал на колебаниях курса в 2014 -2015 годах более миллиарда лей. Однако ни эти предложения, ни другие (возможно, еще более интересные) не обсуждались.

Понятно, что заключение подобных «мировых соглашений» возможно только в тех странах, где правительства являются продажными и марионеточными, а граждане не отстаивают своих интересов на протестах, а плачутся друг другу в жилетки. Ведь по счетам распределительных сетей потребители один раз уже заплатили, а от девальвации лея они пострадали не меньше поставщика электроэнергии. Но в результате все равно оказались в роли «козлов отпущения».

Молдавский потребитель переплачивает за электроэнергию

Но само по себе соглашение – лишь отправная точка в сделке, в рамках которой на каждого молдавского потребителя был надет долговой «ошейник». Как известно, возмещение «тарифных отклонений» уже началось, и интересно посмотреть, как это происходит.

Напомним, что оптовые закупки производятся в Приднестровье (75 процентов от общего объема) по цене 4,5 цента за киловатт, и на Украине, по цене 5 центов за киловатт.

Любопытно сравнить тарифы для потребителей в Приднестровье и на Украине с молдавскими. Так, на левом берегу Днестра, при потреблении до 150 кВт*ч в месяц жители платят 0,53 лея, а сверх этого объема – 0,84 лея.

На Украине средняя цена – 1,08 лея.

Напомним тарифы для молдавских потребителей. В сетях «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie» - 1,99 лея за 1 кВт/ч. (+ 3,6 процента в сравнении с предыдущим годом).

В сетях компании «RED Nord» - 2,12 лея (+3,9 процента), а «RED Nord-Vest» - 2,25 лея (+5,1 процента).

Уровень жизни в соседней Украине и в Приднестровье примерно такой же, как и в Молдове. Однако на свои зарплаты там могут приобрести как минимум (есть разные льготы) в два больше электроэнергии.

Даже в некоторых странах ЕС, скажем, Болгарии, где еще недавно пенсионеры сжигали себя на площади из-за повышения цен на электроэнергию, тариф ниже, чем у нас – 1,90 лея. При этом средняя зарплата в Болгарии выше молдавской, а на Украине чуть-чуть ниже, но здесь и другие цены на товары и услуги - также поменьше наших.

Дополнительная прибыль поставщика, о которой власти молчат

Итак, сколько же в нынешнем тарифе на электроэнергию составляет доля возмещаемой «упущенной выгоды» «Gas Natural Fenosa» (а также других поставщиков)? Вы когда-нибудь в счетах встречали эту информацию? Согласитесь, если существует правительственное соглашение и мы с вами оплачиваем кому-то некие «отклонения», то эта «игра» должна быть честной и прозрачной. Но никто из потребителей не знает, сколько он возмещает распределительным сетям. А кто вообще ведет этот учет? НАРЭ? Вы получали информацию от НАРЭ об этом?

Деньги любят счет. И если мы с вами подсчитаем хотя бы то, что нам доступно, то мы обнаружим кое-что интересное. Например, новые тарифные отклонения.

Поясним. Если мы посмотрим на кривую курса лея к доллару с 1 января 2017 года до настоящего момента, то обнаружим значительное укрепление молдавской валюты. А это значит, что сейчас компания-поставщик платит за каждый киловатт оптовикам не 0,9 -1 лей, а где-то до 0,8 лея. Таким образом, возникают значительные суммы, которые мы с вами дарим «Gas Natural Fenosa» (и другим поставщикам) за счет курсовой разницы.

Кто-нибудь, скажем, наше сердобольное правительство, ведет этот учет? Ведь получается, что, скажем, потребители «RED Nord Vest» платят сетям почти три оптовой цены. А клиенты «Gas Natural Fenosa» - две с половиной.

Если иметь в виду, что из-за курсовой разницы затраты на приобретение киловатта в долларах сократились, а в осенне-зимний период потребление электроэнергии значительно возрастает, то «тарифные отклонения» в разы увеличиваются. И опять к выгоде поставщика и в убыток потребителю. Сколько же – примерно – набегает в месяц?

У «Gas Natural Fenosa» 874 тысячи потребителей, при среднем месячном объеме в 100 киловатт дополнительная прибыль за счет курсовой разницы составляет около 17,5 миллиона лей. Если эта тенденция сохранится, то за весь холодный период накопится «тарифных отклонений» более 100 миллионов лей. Это помимо уже включенных благодаря «родному» правительству.

Выводы

Теперь делаем выводы.

1. Мы видим, что тариф на электроэнергию в Молдове необоснованно завышен и должен быть скорректирован.

2. Компании-поставщики получают внушительную дополнительную маржу за свет снижения курса американского доллара.

3. Никто не ведет учет реальных тарифных отклонений (в публичной сфере никакой информации на данную тему нет).

4. Соглашение между правительством и «Gas Natural Fenosa» о тарифных отклонениях не учитывает интересы потребителей и грубо нарушает их права. По сути, является грабительским сговором.

5. В отрасли электроснабжения (закупка электроэнергии, формирование тарифов, деятельность поставщиков, подготовка к приватизации сетей RED Nord и RED Nord Vest) процветают злоупотребления, финансовые махинации и скрытое лоббирование коммерческой выгоды экономических агентов в ущерб гражданам.

6. Правительство Молдовы, сформированное ДПМ, принимает решения противоречащие интересам населения, создает систему долговой кабалы (выплата украденных миллиардов из банковской системы, возмещение «тарифных отклонений» компании «Gas Natural Fenosa», постоянное наращивание государственного долга).

7. Тарифы на энергоносители, злоупотребления властей не занимают центрального места в общественном дискурсе. Политические партии, профсоюзы, СМИ предпочитают обсуждать название государственного языка (румынский или молдавский), кто является заказчиком убийства «черного банкира» Горбунцова, бойкот выборов и кишиневского референдума и т.д.

Главные интересы рядовых граждан остаются незащищенными.