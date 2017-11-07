Имущество нового вице-примара Руслана Кодряну

Андриана Кептине

Муниципальный советник Руслан Кодряну был назначен вице-примаром муниципия Кишинэу. В связи с этим, предлагаем Вам ознакомиться с данными его декларации о доходах.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в 2016 году Руслан Кодряну в качестве помощника депутата получил доходы в виде заработной платы – 75 372 лея, в качестве ведущего программы Института европейских политик и реформ «Политика надлежащего управления» — 132 684,44 леев, в качестве сотрудника Госканцелярии – 3 048,18 леев и пособия в качестве советника МСК – 37 300 леев.

Его супруга получила доходы в виде заработной платы в Институте публичной политики – 44 902,37 леев.

Семья Кодряну владеет квартирой, площадью 92,1 м ², приобретенной в 2014 году.

Также семье принадлежат: автомобиль марки OpelCorsa, 2007 года выпуска, автомобиль марки WolksfagenJetta2013 года выпуска, приобретенный в 2016 году, и предметы, стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике.