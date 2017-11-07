В 2018 на ремонт дорог власти выделят в 3 раза больше денег

На ремонт дорожной инфраструктуры в следующем году государство потратит 5 миллиардов леев. Об этом заявил министр экономики Октавиан Калмык, который принял участие в общественно-политическом ток шоу "Replica" на телеканале Прайм.

Выделяемая сумма в три раза больше, чем в 2017 года, из Дорожного фонда на ремонт направили полтора миллиарда леев, передает prime.md

В прошлом году отремонтированы порядка 200 километров дорожного покрытия. Однако работы на отдельных участках не были завершены в срок.

Так же принято решение, что 8 подрядчиков, не выполнивших контрактные обязательства санкционируют.