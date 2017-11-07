7 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
В 2018 на ремонт дорог власти выделят в 3 раза больше денег
07.11.2017

 На ремонт дорожной инфраструктуры в следующем году государство потратит 5 миллиардов леев. Об этом заявил министр экономики Октавиан Калмык, который принял участие в общественно-политическом ток шоу "Replica" на телеканале Прайм.

Выделяемая сумма в три раза больше, чем в 2017 года, из Дорожного фонда на ремонт направили  полтора миллиарда леев, передает prime.md

В прошлом году отремонтированы порядка 200 километров дорожного покрытия. Однако работы на отдельных участках не были завершены в срок.

Так же принято решение, что 8 подрядчиков, не выполнивших контрактные обязательства санкционируют.


 
Количество просмотров:
43
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.