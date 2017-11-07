Площадку возле Национальной библиотеки расчистили для катка

Власти начали расчистку и благоустройство территории для проведения Рождественской ярмарки. а также зимних праздничных мероприятий и аттракционов.

В этом году традиционная Рождественская ярмарка и праздничные новогодние мероприятия будут проводиться на не площади Великого национального собрания, как это было в прошедшие годы, а на улице 31 августа 1989 года в периметре между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску Бодони. В связи с этим коммунальные службы города проводят работы по расчистке и благоустройству данной территории.

За минувшую неделю здесь были очищены и обрезаны 58 деревьев и вырублены 3 больных дерева, потерявших привлекательный вид. Также была расчищена площадка 500 кв. метров перед Национальной библиотекой, где во время зимних праздников будет располагаться открытый каток. На текущей неделе коммунальные службы планируют восстановление тротуаров и асфальтового покрытия дороги в районе Национального дворца им. Николае Сулака, а также вывоз ларьков и киосков.