Опрос: Большинство граждан Республики Молдова выступают за молдавский язык

72% граждан Республики Молдова считают, что государственный язык в Республике Молдова должен официально называться молдавским.

Об этом, во всяком случае, свидетельствуют данные опроса, недавно проведённого социологической компанией «Фонд общественного мнения» по запросу газеты «Timpul», передает trm.md

По данным социологического исследования, 23% респондентов придерживаются мнения, что государственным языком в Республике Молдова должен быть румынский язык, 4% полагают, что государственный язык должен именоваться по-иному, не румынским и не молдавским, а ещё 1% участников соцопроса заявили, что не знают, как должен называться государственный язык в нашей стране.

В контексте, как явствует из зондажа, если бы в предстоящее воскресенье состоялся референдум по вопросу объединения Республики Молдова с Румынией, против этого проголосовали бы 62,8% граждан, в то время как за объединение высказались бы 22,2% респондентов. Между тем, 7,8% опрошенных заявили, что не решили, за что стали бы голосовать, а 5,9% граждан в этом плебисците участия бы вообще не приняли.

В то же время 45,1% респондентов твёрдо заявили, что в случае проведения референдума по тематике присоединения они бы высказались в пользу присоединения Республики Молдова к Евроазиатскому экономическому союзу, а 41,1% выступают за присоединение к Европейскому союзу. В то же время по вопросу вступления Республики Молдова в НАТО 69,8% опрошенных граждан заявили, что голосовали бы против, а за вступление готовы проголосовать 20,2% граждан.

И в той же связи 54% участников зондажа отметили, что в настоящий момент Республика Молдова должна выбрать для себя сближение с Россией, в то время как 46% респондентов полагают, что наша страна должна сближаться с Западом и Европой.

Отмечаем, что опрос проводился с 7 по 29 октября среди 4517 человек из 290 населённых пунктов Республики Молдова (за исключением приднестровского региона). Допустимая относительная погрешность составляет +/- 1,5%.