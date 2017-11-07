Плахотнюк: ПСРМ и ЛП вместе могут все. даже перенести примэрию в Колоницу

"Партия социалистов и Либеральная партия боятся, что дела в Кишиневе начнут меняться к лучшему", - считает председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Как передает "ИНФОТАГ", он сказал во вторник после заседания руководства партии, что "ПСРМ и ЛП боятся потерять контроль над муниципием, который приносил им выгоду, а жителям - недовольство".

"Нужно признать, что город находится в ужасном состоянии, пресса и гражданское общество уже который год сигнализирует о коррупции в примэрии. Также надо признать, что ответственные органы недостаточно серьезно относились к этим сигналам, поэтому пришло время это исправить", - считает Плахотнюк.

По его словам, утверждения социалистов и либералов о том, что Плахотнюк совершил рейдерский захват, назначив заместителей примара, являются необоснованными.

"Обращаюсь к Игорю Додону и к Михаю Гимпу: у вас есть большинство в муниципальном совете, почему же вы не назначите вице-примаров? Вы можете сделать все, даже перенести примэрию в Колоницу или Кондрицу", - сказал Плахотнюк.

Координатор правящей коалиции отметил, что вне зависимости от того, кто будет управлять примэрией, его партия сделает все возможное для устранения коррупционных схем и реализации проектов, которые послужат на благо столице и ее жителям.