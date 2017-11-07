Додон предложил европейскому комиссару пересмотреть Соглашение о свободной торговле с ЕС

Глава государства приветствовал высокопоставленного представителя Европейского союза в Молдове, выразив уверенность, что этот визит будет способствовать продвижению сотрудничества между Республикой Молдова и ЕС в области торговли.

Игорь Додон также поблагодарил Мальмстрем за содействие и непосредственное участие в процессе отмены визового режима для Молдовы во время своего пребывания в должности комиссара ЕС по внутренним делам, передает aif.md

В рамках беседы президент отметил, что отношения между Республикой Молдова и Европейским союзом продолжают укрепляться, в том числе в области экономики и торговли. Европейский союз – важный торговый партнер нашей страны, а в торговых отношениях с ЕС отмечается рост показателей, как по импорту, так и по экспорту. Но было бы желательно, чтобы в структуре экспорта в ЕС было больше товаров и услуг с добавленной стоимостью для поставки на рынок ЕС, добавил Додон.

— Отметил, что по целому ряду групп и категорий товаров необходимо пересмотреть положения Соглашения о свободной торговле и вернуться к режиму автономных торговых преференций, к ассиметричной торговле с ЕС. Это относится к сельскохозяйственной продукции, более 70 процентов которой поставляется в настоящее время на рынок Российской Федерации и стран СНГ, при этом перспектива экспорта на рынок ЕС выглядит очень слабой. Пересмотр именно этих положений соглашения позволит добиться существенного роста нашего внутреннего потенциала, как производственного, так и экспортного, — сказал он.

В то же время Игорь Додон обратился к европейскому комиссару с просьбой о повышении некоторых экспортных квот на молдавские товары, по которым отмечается ежегодный рост спроса на рынке Европейского союза. Также он ходатайствовал о сохранении правил торговли с ЕС в отношении Приднестровья и на 2018 год.

— Выступаю за взвешенный баланс, прежде всего экономических интересов Республики Молдова, которые присутствуют как на Востоке, так и на Западе. Я абсолютно уверен в том, что торговые отношения между Республикой Молдова и Европейским союзом будут укрепляться и развиваться в интересах обеих сторон, — заключил президент по итогам проведенной встречи.