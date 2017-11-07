Влад Плахотнюк: Правоохранительные органы займутся режиссерами сфабрикованного сценария

Лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк сказал, что правоохранительные органы займутся теми, кто подготовил и реализовал интервью с преступником Виталием Прока, а так же теми, кто продвигал его. Сделав заявления для прессы после еженедельного заседания партии, лидер ДПМ сказал, что политические оппоненты всегда целились в партию, когда он была сильнее всего, передает IPN.

По словам Влада Плахотнюка, общественность взбудоражена тем, что услышала на прошлой неделе. „Все слышали, что говорит обычный убийца, осужденный к 21 году тюрьмы в Румынии, а так же как Майя Санду делает психоанализ слов преступника, и как разделяет его позицию. Затем другой эксперт в интерпретации высказываний преступников Игорь Додон дополнил слова Майи Санду философским подходом”,- отметил Влад Плахотнюк на реакции, поступившие после показа интервью.

Лидер ДПМ добавил, что часть прессы, которая считает себя свободной, поддержала слова Виталия Проки, как будто участвовала непосредственно во всем, что сказал преступник. Влад Плахотнюк утверждает, что режиссеры интервью, которые находятся за границей, страдают от отсутствия вдохновения и начали писать сценарии.

В четверг, 2 ноября, телеканал Jurnal TV показал эксклюзивное интервью с Виталием Прока, приговоренного к тюремному заключению в Румынии, в котором тот заявил, что в 2012 году совершил покушение на жизнь бизнесмена Германа Горбунцова по заказу Влада Плахотнюка. За два дня до показа интервью, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам представила в ходе пресс-конференции схему организации покушения на убийство, приведшую к ранению Горбунцова. По словам прокуроров, допрошенные граждане подтвердили, что исполнитель Виталие Прока действовал по приказу Ренато Усатого, а за деньги согласился назвать другого заказчика – Влада Плахотнюка.