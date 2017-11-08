Молдова и МВФ договорились о выделении нового транша

Республика Молдова и Международный валютный фонд договорились о выделении очередного транша в размере 22 миллионов долларов в рамках программы, подписанной в ноябре прошлого года. Решение должно быть одобрено Советом директоров МВФ на совещании, запланированном на конец декабря. Соответствующее заявление сделал глава группы экспертов МВФ Бен Кельмансон во вторник, 7 ноября, на пресс-конференции в Кишинёве, проведённой совместно с премьер-министром Павлом Филипом, передаёт IPN.

Группа экспертов МВФ находилась с рабочим визитом в Кишинёве в период с 25 октября по 7 ноября. Бен Кельмансон напомнил журналистам о том, что цель визита состояла в проведении переговоров с властями в связи с подготовкой к периодическим плановым консультациям, а также по поводу второй оценки в рамках программы сотрудничества с МВФ. „Перспективы Молдовы благоприятны. Динамику реформ следует поддерживать в целях ускорения экономического роста и сокращения бедности”, - заявил Бен Кельмансон.

Премьер-министр Павел Филип назвал программу сотрудничества с МВФ, подписанную год назад, свидетельством о доверии Республике Молдова. По словам премьера, в Молдове воцарилась экономическая и финансовая стабильность, а прерванный кризисом экономический рост возобновился. „Налогово-бюджетная политика соответствует обязательствам, содержащимся в программе, есть возможность осуществлять более крупные государственные расходы и социальные инвестиции”, - заявил Филип.

Программа МВФ для Молдовы была утверждена 7 ноября 2016 года. Она предусматривает выделение кредита в размере 182 миллионов долларов, из которых 59 миллионов уже были перечислены. Две трети объёма кредита предоставляются в рамках Расширенного механизма кредитования, который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 года, льготный период в пять с половиной лет и десятилетний срок погашения. Остальная часть кредита предоставляется в рамках Механизма расширенного финансирования, который предусматривает ежегодную процентную ставку, равную базовой процентной ставке Специальных прав заимствования – 1,3%, десятилетний срок погашения и льготный период в четыре с половиной года