Руслан Кодряну: Система электронной оплаты на транспорте является одним из приоритетов

Новый заместитель примара столицы Руслан Кодряну стремится сосредоточить свою деятельность на ликвидации коррупции в примэрии, на снижении уровня бюрократии в учреждении, а также на реформирование публичных услуг в целях устранения дублирования обязанностей. Кроме того, вице-примар стремится внедрить электронную систему оплаты в общественном транспорте, оцифровать муниципальный архив, обеспечивать защиту и безопасность бездомных животных, передает IPN.

„Как председатель фракции НЕПМ в МСК, я уже поставил на обсуждение вопрос об объединении городского автобусного парка с управлением электротранспорта, чтобы у нас было одно более эффективное предприятие, чтобы не тратить впустую сотни тысяч лей из бюджета муниципалитета”, сказал Руслан Кодряну, цитируемый в пресс-релизе НЕПМ.

Что касается оцифровки муниципального архива, Руслан Кодряну обосновал это тем, что в архиве муниципалитета содержится около 22 миллионов документов, которые должны быть размещены в интернете, чтобы граждане больше не ждали целыми неделями, пока им выдадут документ из архива.

В то же время новый заместитель примара считает, что проблема бездомных животных должна быть решена в соответствии с защитой прав животных. „Я обещал, что в течение месяца положу на стол МСК положение, обеспечивающее защиту этой категории животных. В то же время нам необходимо установить контакты с международными компаниями и фондами, которые бесплатно стерилизуют домашних животных. У нас просто должна быть открытость, чтобы работать вместе”, сказал Кодряну.

Заместитель примара сказал также, что ключевым элементом государственного учреждения, который бы способствовал повышению отдачи в деятельности муниципалитета, являются ответственные чиновники. „Я говорил о том, что можно реализовать идею об едином окошке, главное, чтобы желание было”, - подчеркнул Кодряну. По его мнению, новая управленческая команда примэрии должна определить очень четко обязанности, а также приоритеты жителей муниципия Кишинева.

Руслан Кодряну и Сильвия Раду были назначены в понедельник, 6 ноября, на должность заместителей примара столицы в соответствии с распоряжением, подписанном исполняющим обязанности генерального примара Нистором Грозаву. В то же время обязанности временного исполняющего обязанности генерального примара были переданы Сильвии Раду