Экономист: Молдова полностью зависит от газа, поставляемого Газпромом

Более 40% домашних потребителей и около 70% промышленных предприятий Республики Молдова, особенно в энергетическом секторе, используют природный газ в качестве источника отопления.

Страна полностью зависит от российского газа, поставляемого „Газпромом”. Таким образом, и речи не может быть об энергетической безопасности в области обеспечения и поставок природного газа. И это несмотря на строительство хваленого газопровода Яссы-Унгень. Это мнение высказал экономист IDIS „Viitorul” Юрие Готишан, который сделал свои комментарии в передаче „15 минут экономического реализма», передает ipn.md

По мнению экономиста, простая рентгенография данных указывает на то, что государства, которые имели и продолжают иметь конфликты, в том числе военные, с Российской Федерацией, диверсифицировали свои источники газоснабжения, в частности, Грузия и Украина. Первая импортирует более 95% газа для внутреннего потребления из Азербайджана.

„Украина, после того как Россия начислила ей задолженности в миллиарды долларов за поставленный газ, в том числе по причине вооруженного конфликта в Донбассе, вряд ли будет импортировать. И даже если имеется определенный импорт, то это только для сепаратистских регионов, и то он составляет около 4%. Остальная часть потребления природного газа возвращается из ЕС, в том числе из Словакии, Румынии, по-видимому, это является особым случаем в этом измерении, учитывая, что в 2013 году она импортировала около 17% российского газа, а в настоящее время составляет около 30% от общего потребления”, отметил Юрий Готишан.

Что касается газопровода Яссы-Унгень, экономист говорит, что в настоящее время пока что надежды на сокращение зависимости Республики Молдова от Российской Федерации не сбылись. Более того, в случае полной функциональности газопровода расходная и ценовая стороны также могут составлять проблему, но только в краткосрочной перспективе. Средняя стоимость одного кубометра газа, поставляемого потребителям из Румынии, составляет в настоящее время 2,5 румынских лея или 0,6 USD или 11 молдавских леев.

„Чтобы в полной мере использовать газопровод, Правительство Республики Молдова надеется построить данный участок до Кишинева, крайний срок - конец 2018 года. Но препятствием, которое следует принять во внимание, является процедура экспроприации граждан (около 150 человек), по земельным участкам которых предполагается проложить газопровод”, сказал Юрий Готишан.