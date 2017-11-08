Влад Плахотнюк: У ДПМ нет политических стремлений контролировать столичную мэрию

Демпартия не претендует на руководство столичной мэрией и отвергает обвинения политических оппонентов. Об этом заявил лидер ДПМ Влад Плахотнюк. По его словам, социалистам и либералам не на что жаловаться, так как большинство в муниципальном совете - именно у них.

"Они боятся, что ситуация в столичной мэрии изменится к лучшему. Очевидно, что они боятся потерять контроль над учреждением, которое столько лет работало на их благо и во вред жителям столицы. Всем известно, что в городе сейчас разруха", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Бороться к коррупцией в мэрии, по словам Влада Плахотнюка, поможет гражданское общество. А Демпартия готова поддержать нужные городу проекты.

"Со всей ответственностью заявляю, что у Демократической партии на сегодняшний день нет никаких политических стремлений относительно мэрии. Но мы с помощью правительства готовы поддержать проекты, запущенные в интересах горожан", - заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

В понедельник вице-мэрами Кишинева были назначены муниципальный советник Руслан Кодряну и экс-директор Gas Natural Fenosa Сильвия Раду, которая перенялА полномочия градоначальника. Во вторник она назначила встречу с советниками, на которую социалисты не явились.