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Здоровье
Правительством введены новые меры по повышению качества медицинских услуг
08.11.2017

Медицинское оборудование в медико-санитарных учреждениях подлежит периодической обязательной проверке. В этих целях правительство утвердило сегодня регламент с перечнем всего медицинского оборудования, подлежащего этим проверкам, чем привело в соответствие с международными стандартами данную сферу деятельности, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.  

Применение данного документа повысит качество медицинских услуг и обезопасит пациентов. Согласно положению, аккредитованные специально структуры раз в два года обеспечат обязательную проверку оборудования, выдав справку об этом. В справке будет указан результат проверки и выводы о целесообразности использования данного оборудования.   

Проверкам подвергнут анестезионное оборудование, аппараты искусственного дыхания, инкубаторы для новорожденных, электрокардиографы, ультразвуковое оборудование, мониторы и др.

Первые проверки медицинского оборудования будут проводиться с момента истечения гарантийного срока или по требованию пользователя. Несоответствующее требованиям оборудование будет проверено повторно, после ремонта.


 
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