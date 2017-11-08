Правительством введены новые меры по повышению качества медицинских услуг

Медицинское оборудование в медико-санитарных учреждениях подлежит периодической обязательной проверке. В этих целях правительство утвердило сегодня регламент с перечнем всего медицинского оборудования, подлежащего этим проверкам, чем привело в соответствие с международными стандартами данную сферу деятельности, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

Применение данного документа повысит качество медицинских услуг и обезопасит пациентов. Согласно положению, аккредитованные специально структуры раз в два года обеспечат обязательную проверку оборудования, выдав справку об этом. В справке будет указан результат проверки и выводы о целесообразности использования данного оборудования.

Проверкам подвергнут анестезионное оборудование, аппараты искусственного дыхания, инкубаторы для новорожденных, электрокардиографы, ультразвуковое оборудование, мониторы и др.

Первые проверки медицинского оборудования будут проводиться с момента истечения гарантийного срока или по требованию пользователя. Несоответствующее требованиям оборудование будет проверено повторно, после ремонта.