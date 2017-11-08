Правительство прогнозирует рост экспорта и привлечение иностранных инвестиций

Качественная работа правительства и внедрение реформ обеспечат рост экспорта и привлечение иностранных инвестиций.

В этом убежден министр экономики Октавиан Калмык. Как он отметил в эфире программы "Фабрика", интерес зарубежных компаний к возможностям работы в нашей стране заметен уже сейчас.

"Иностранные инвесторы анализируют сейчас условия, предлагаемые во многих отраслях. Поэтому в начале следующего года мы ожидаем роста капиталовложений, своего рода инвестиционного бума. Потому что люди убедились: мы выполняем договоренности. Наблюдается тренд к росту, и рынок сейчас достаточно благоприятен для привлечения инвестиций", - сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.

Показательной участники программы назвали положительную динамику экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции в страны ЕС. Отметили также, что поставки из Приднестровья в Европейский союз составили в прошлом году почти 80% от общего объема экспорта.

"Я уверен, что Европейский союз готов помогать Молдове. Надеюсь, помощь возобновят в ближайшее время. Это в свою очередь будет способствовать повышению конкурентоспособности. Как в законодательной сфере, так и отечественных компаний - чтобы они могли успешно работать и в Молдове, и в Евросоюзе, и в других регионах", - заявил эксперт института Viitorul Вячеслав Ионицэ.

Участники программы выразили надежду, что финансовая поддержка ЕС поступит в Молдову в ближайшее время, так как правительство выполнило условия МВФ.