8 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Правительство прогнозирует рост экспорта и привлечение иностранных инвестиций
08.11.2017

Качественная работа правительства и внедрение реформ обеспечат рост экспорта и привлечение иностранных инвестиций.

В этом убежден министр экономики Октавиан Калмык. Как он отметил в эфире программы "Фабрика", интерес зарубежных компаний к возможностям работы в нашей стране заметен уже сейчас. 

"Иностранные инвесторы анализируют сейчас условия, предлагаемые во многих отраслях. Поэтому в начале следующего года мы ожидаем роста капиталовложений, своего рода инвестиционного бума. Потому что люди убедились: мы выполняем договоренности. Наблюдается тренд к росту, и рынок сейчас достаточно благоприятен для привлечения инвестиций", - сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.

Показательной участники программы назвали положительную динамику экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции в страны ЕС. Отметили также, что поставки из Приднестровья в Европейский союз составили в прошлом году почти 80% от общего объема экспорта.

"Я уверен, что Европейский союз готов помогать Молдове. Надеюсь, помощь возобновят в ближайшее время. Это в свою очередь будет способствовать повышению конкурентоспособности. Как в законодательной сфере, так и отечественных компаний - чтобы они могли успешно работать и в Молдове, и в Евросоюзе, и в других регионах", - заявил эксперт института Viitorul Вячеслав Ионицэ.

Участники программы выразили надежду, что финансовая поддержка ЕС поступит в Молдову в ближайшее время, так как правительство выполнило условия МВФ.


 
Количество просмотров:
16
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.