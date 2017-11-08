Министр юстиции предложил передать ВСМ право назначения судей, а судейский мандат выдавать до пенсии

Высшему совету магистратуры предлагается делегировать право назначения судей инстанций. Поправки по этому поводу предложил передать в правительство член ВСМ, министр юстиции Владимир Чеботарь на заседании совета во вторник.

Сейчас судьи предлагаются к утверждению главой государства.

В то же время Чеботарь считает, что возможно при назначении новых судей выдавать им мандат до пенсионного возраста, а не так, как сейчас, - на пять лет. Согласно статьи 117 Конституции, сегодня полномочия судьи по истечении пятилетнего срока автоматически продлеваются, если у него нет зарегистрированных правонарушений.

Другая поправка касается срока полномочий членов ВСМ. Они смогут быть таковыми шесть лет, а не четыре года, как сейчас, но при этом из состава совета предлагается исключить главу минюста и генпрокурора, назначаемых в ВСМ автоматически при занятии поста.

Все указанные новшества должны быть рассмотрены на заседании правительства РМ, пояснил Чеботарь.