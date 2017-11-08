Правительство одобрило законопроект о Государственной программе „Prima Casă”

На своём заседании во вторник, 7 ноября, кабинет министров одобрил проект закона о реализации программы „Prima Casă” („Первый дом”).

Документ призван облегчить физическим лицам, особенно молодым семьям, доступ к ипотечным кредитам, за счёт их частичного гарантирования государством, передаёт IPN.

Согласно положениям проекта, молодые люди смогут приобретать на территории Республики Молдова квартиры и жилые дома, достроенные и введённые в эксплуатацию к моменту подачи заявки. Их цена не должна превышать один миллион леев. Первоначальный взнос, выплачиваемый бенефициаром, составит не менее 10% стоимости недвижимости.

Кредит на „Первый дом” будет предоставляться коммерческими банками, на максимальный срок в 25 лет, в молдавских леях, а государство будет гарантировать около 50% суммы предоставленного кредита. Его процентная ставка будет состоять из средневзвешенной процентной ставки по депозитам сроком от 6 до 12 месяцев, сообщённой Национальным банком Молдовы, из маржи в размере до 3%, а также из ежегодных гарантийных комиссионных в размере 0,5% от суммы государственной гарантии. Программа предназначена для граждан в возрасте до 45 лет, которые не являются владельцами жилья и не имеют ипотечных кредитов.

Законопроект устанавливает правила для всех сторон, участвующих в процессе выдачи и получения ипотечных кредитов, частично гарантируемых государством через программу „Prima Casă”. Так, документ предусматривает критерии приемлемости для бенефициаров программы, критерии приемлемости для банков, которые могут предоставлять такие кредиты, механизм предоставления гарантий, а также комиссионные и тарифы, которыми будут оперировать коммерческие банки.

Согласно ещё одному одобренному правительством законопроекту, решено изменить размер ряда государственных пошлин для ипотечных контрактов, заключаемых в рамках программы „Prima Casă”. Так, государственная пошлина за удостоверение договора отчуждения недвижимого имущества уменьшается с 0,5% до 0,1%, а пошлина за удостоверение ипотечных контрактов, подписанных в рамках программы, снижается до 50 леев. Также принято решение о сокращении вознаграждения публичных нотариусов и судебных приставов за их действия, совершаемые в отношении недвижимого имущества, приобретённого посредством данной государственной программы.

Оба законопроекта будут направлены на утверждение в парламент.

Годовой верхний предел государственных гарантий, как и объём финансовых ресурсов, предназначенных для исполнения выданных государственных гарантий, будут устанавливаться ежегодно. В государственном бюджете на 2017 год для ипотечных кредитов, предоставляемых в рамках правительственной программы „Prima Casă”, предусмотрен гарантийный фонд в размере 15 миллионов леев.