Дорин Киртоакэ продолжает считать себя примаром Кишинева

Дорин Киртоакэ продолжает называть себя примаром Кишинева, несмотря на то, что его кабинет уже заняла временно исполняющая обязанности главы города Сильвия Раду.

Накануне отстраненный от должности генеральный примар разместил на своей странице в Facebook открытое письмо, направленное Королю Михаю I. Документ написан в связи с тяжелым состоянием здоровья царственной особы и наполнен пожеланиями скорейшего выздоровления, однако пользователей социальных сетей это заинтересовало несколько меньше.

Куда больший интерес вызвала подпись в конце документа - "С уважением, Дорин Киртоакэ, Генеральный примар Кишинева". Впрочем, это также можно было бы понять, однако под официальной подписью существует еще одна, напечатанная более бледным цветом - "незаконно смещенный с должности и находящийся под домашним арестом".

Неизвестно, чего именно добивается Дорин Киртоакэ этим, однако в его ситуации как нельзя лучше подходит фраза - окружен, но не сломлен.