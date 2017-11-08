Аналитик: Оппозиционные партии попались на этот фейковый сценарий

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Виктор Чобану заявил, что на успех референдума анти-Киртоакэ шансов очень мало, и это потому, что в провале этого референдума заинтересована ДПМ, которая хочет сохранить контроль над столичной примэрией, и еще потому, что оппозиционные партии попались на этот фейковый сценарий.

На вопрос, насколько правильным кажется ему решение некоторых партий бойкотировать референдум, Виктор Чобану ответил: «Это неправильно с нескольких точек зрения. Вообще-то, либеральная власть в столице потерпела неслыханное фиаско. Не понимаю, почему бы не принять участие в процессе отстранения некомпетентного, бессильного и коррумпированного примара, с целым вагоном уголовных дел, к тому же. Чтобы не быть заодно с социалистами? Но это не связано с сутью проблемы. Это другое. И к тому же, чем лучше содействие ДПМ, которая воплотила этот сценарий, и тоже за бойкот референдума?».

По его мнению, с политической точки зрения оппозиция «упустила колоссальнейший предоставленный ей шанс». «Любая партия должна всегда быть готовой к выборам. Столица никогда не голосовала за кандидатов левых сил. Должность столичного градоначальника огромный политический капитал, который попросту упустили, потому что оказались не в состоянии сложить дважды два. Теперь ДПМ сохранит контроль над столицей. Что выиграла оппозиция? Ничего!», — заявил он.