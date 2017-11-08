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Экономика
Октавиан Калмык: рынок Европейского союза намного более стабилен для молдавских товаров
08.11.2017

Рынок Европейского союза намного более стабилен для молдавских товаров, он предлагает гораздо более гарантированную цену, там работают все инструменты рыночной экономики, где каждый человек имеет доступ к правосудию, к заслуживающим доверия покупкам и может компенсировать свои потери. Тем самым минимизированы коммерческие риски, связанные с этими сделками. Такие заявления сделал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

По словам министра, стандарты качества, применяемые в Российской Федерации или в Содружестве Независимых Государств, идентичны стандартам Европейского союза, если речь идёт об агропродовольственных продуктах. „Если мы говорим о гораздо более сложных продуктах, таких как продукция животного происхождения, то рынок ЕС немного сложнее, не зря мы внедряем эти стандарты в нашем национальном законодательстве, потому что мы преследуем две цели: с одной стороны, защитить внутренний рынок от  „наступающих” продуктов, с другой стороны, наша система уже обретает признание на европейском пространстве. Соответственно, необходимо, чтобы и другие страны присоединялись к этому процессу признания”, - говорит Октавиан Калмык.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ утверждает, что с тех пор, как Республика Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом и открыла свой рынок для ЕС, конкурентоспособность молдавской экономики растёт. „Если до 2013 года наш производитель мог продавать только на российском рынке, а после сертификаций и оформления документов мы оставались практически изолированной страной, то в настоящее время, при поддержке Европейского союза, конкурентоспособность нашей экономики растёт. Если раньше ты мог продавать только в СНГ, то сейчас, если ты продаёшь в Европейском союзе, то можешь продавать по всему миру”, - говорит Вячеслав Ионицэ.

Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом было ратифицировано законодательным собранием страны в июле 2014 года.


 
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