Правительство назначило 23 государственных секретаря

На сегодняшнем заседании правительства кабинет министров одобрил назначение 23 государственных секретарей министерств.
Как сообщает unimedia.info, некоторые из них занимали ранее посты вице-министров либо руководителей управлений. Они будут отвечать за управление определенными областями следующим образом:
Министерство экономики и инфраструктуры
Виталие Юрку – экономические вопросы
Анатол Усатый – строительство и дорожная инфраструктура
Юлиана Драгалин – вопросы качества и международного сотрудничества
Сергей Букэтару – вопросы транспорта
Виталий Тарлев – информационные технологии и связь
Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды
Дорин Андрос – вопросы регионального и сельского развития
Министерство финансов
Вероника Врагалева – налоговая и таможенная политика, бухучет и корпоративный аудит
Вероника Урсу – долгосрочное развитие, внешняя финансовая помощь, госдолг и казначейство
Татьяна Иваничкина – бюджетная политика
Министерство юстиции
Николай Ешану – проработка законодательства, представитель правительства в парламенте и КС
Министерство иностранных дел и европейской интеграции
Даниела Морарь – европейская интеграция
Татьяна Молочан – сотрудничество
Министерство обороны
Владимир Ильев – кадровая политика развития, военподготовка и планирование состава
Министерство внутренних дел
Михаил Берегой – международное сотрудничество, кадровая политика и образование
Дорин Пуриче – правопорядок и борьба с преступностью
Александр Ларионов – управление границей, миграция и беженцы, учет населения и вопросы гражданства
Виталий Бырсан – управление кризисными и чрезвычайными ситуациями, госматрезерв и мобилизация
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты
Вероника Думбрэвяну – социальная помощь
Родика Скутелник - медпомощь
Нэля Русу – социальное и медицинское страхование
Анастасия Очеретный – вопросы труда и демографии
Министерство образования, культуры и исследований
Елена Белей – исследования
Андрей Кистол - культура.
Также сегодня правительство одобрило назначение Романа Казана на должность заместителя генсека правительства