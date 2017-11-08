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Правительство назначило 23 государственных секретаря
08.11.2017

На сегодняшнем заседании правительства кабинет министров одобрил назначение 23 государственных секретарей министерств.

Как сообщает unimedia.info, некоторые из них занимали ранее посты вице-министров либо руководителей управлений. Они будут отвечать за управление определенными областями следующим образом:

Министерство экономики и инфраструктуры

Виталие Юрку – экономические вопросы
Анатол Усатый – строительство и дорожная инфраструктура
Юлиана Драгалин – вопросы качества и международного сотрудничества
Сергей Букэтару – вопросы транспорта
Виталий Тарлев – информационные технологии и связь 

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды

Дорин Андрос – вопросы регионального и сельского развития

Министерство финансов

Вероника Врагалева – налоговая и таможенная политика, бухучет и корпоративный аудит
Вероника Урсу – долгосрочное развитие, внешняя финансовая помощь, госдолг и казначейство
Татьяна Иваничкина – бюджетная политика

Министерство юстиции

Николай Ешану – проработка законодательства, представитель правительства в парламенте и КС

Министерство иностранных дел и европейской интеграции

Даниела Морарь – европейская интеграция
Татьяна Молочан – сотрудничество

Министерство обороны

Владимир Ильев – кадровая политика развития, военподготовка и планирование состава 

Министерство внутренних дел

Михаил Берегой – международное сотрудничество, кадровая политика и образование
Дорин Пуриче – правопорядок и борьба с преступностью
Александр Ларионов – управление границей, миграция и беженцы, учет населения и вопросы гражданства
Виталий Бырсан – управление кризисными и чрезвычайными ситуациями, госматрезерв и мобилизация

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты

Вероника Думбрэвяну – социальная помощь

Родика Скутелник - медпомощь
Нэля Русу – социальное и медицинское страхование
Анастасия Очеретный – вопросы труда и демографии

Министерство образования, культуры и исследований 

Елена Белей – исследования

Андрей Кистол - культура.

Также сегодня правительство  одобрило назначение Романа Казана на должность заместителя генсека правительства


 
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