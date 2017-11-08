Эльдорадо в Молдове: Найдено единственное место, откуда никто не уезжает, и где деньги гребут лопатой

Лилиана Ботнарюк

Гонимые бедностью и отсутствием перспектив, граждане Республики Молдова покидают свои дома, села и стариков и эмигрируют в поисках лучшей жизни. На фоне массовых выездов за границу, Покровка сумела завоевать репутацию местности, из которой никто не уезжает. В то время как молодые люди вступают в брак только с односельчанами, а у каждого домохозяйства есть своя плантация малины, сливовый и яблоневый сады, более тысячи липован изо дня в день доказывают, что лучшая земля – дома.

На севере Республики Молдова, в Дондюшанском районе, находится село, основанное православными верующими-ста-рообрядцами, обосновавшимися в Молдове в 1820 году. Будучи в поисках убежища, несколько семей русских беженцев купили кусок земли у бессарабского боярина по гораздо более высокой цене, чем продавали в то время. Теперь потомки, которые продолжают и сегодня жить в селе, знают, как ценить каждую жменю земли, и не оставляют ни одного ара не обработанным, рассказывает Димитрий Латышев, гордящийся населенным пунктом, про который он написал книгу. Димитрий также говорит, что у каждого из его односельчан по два имени. Одно, данное при крещении, другое – написанное в документах, удостоверяющих личность. Это потому, что еще их предки верили, что указывать имя в акте – это будто кто-то сверху тебя обозначает. Таким образом, липоване скрывают свое крещенское имя для защиты от злых сил. Когда мы добрались до Покровки, большинство жителей работали в поле, а липоване шли на службу в церковь.

Любовь и жажда по отношению к земле

150 гектаров малины и 390 га яблоневых садов растут и приносят плоды под присмотром и благодаря труду липован. Примар села, Иван Лактионович, говорит, что 1058 жителям удается, содержа сады и плантации, создавать рабочие места не только для себя, но и для жителей окрестных сел. Таким образом, зарегистрировано 580 фермерских хозяйств. Примар населенного пункта считает, что нет ничего особенного в том, что жители Покровки предпочитают оставаться в селе в условиях такого большого урожая: до 40 тонн яблок с гектара. Напротив, он не понимает тех, кто выбирает заграницу: «Мы не понимаем, почему другие уезжают, они покидают страну и работают на иностранцев».

Липоване никогда не продавали свои дома и земли, наоборот, чтобы расширить свой бизнес, они купили земельные квоты в соседних селах, которые были оставлены незасеянными. Кроме того, каждое хозяйство несет ответственность по поиску посредника для экспорта товаров. Рынком сбыта для продукции фермеров из Покровки является Российская Федерация.

Молодежь, которая уезжает, возвращается

Немногие из липован понимают румынский язык, несмотря на то, что дисциплина изучается в гимназии Покровки уже на протяжении 10 лет. В учебном заведении учатся около 100 учеников. Большинство выпускников продолжают учиться в Отаках или других городах, а затем возвращаются в родное село. Анастасия Рыльская окончит гимназию через год и уже знает, что она будет учиться в Московском старообрядческом теологическом колледже. Также, в Покровке, уважая традиции предков, молодые люди создают свои семьи только с девушками или парнями из села. В случае, если они из другой конфессии, они могут отправиться в соседние населенные пункты, но такие случаи встречаются редко.

В селе важную роль играют мудрецы (старейшины). Объединенные в Сельский совет, несколько мужчин высказываются о возможных браках. Во избежание риска кровосмешения, старейшины прослеживают генеалогическое древо жениха и невесты. Если нет кровных связей до седьмого поколения, молодые люди могут играть свадьбу, но только в воскресенье, говорит председатель Совета Федор Щербаков.

Мудрость староверов

Председатель Совета посвятил себя церкви пять лет назад. Ежедневно, с трех до шести часов, он на службе. Хотя соседи прозвали родное местечко «селом бородачей», Федор объясняет нам разницу: «Мужчины села носят бороду, когда посвящают себя церкви. Есть мужчины, которые и в возрасте 30 лет отпустили бороду». Раньше все предки уважали старый обряд, поэтому он и стал чем-то специфичным, но теперь это не так. Все же, Федор Щербаков не судит других, осознавая, что много работы и не успевается. С другой стороны, он хотел бы, чтобы в церкви было больше людей, потому как от числа читающих молитвы зависит красота службы. В то же время, если у мужчин нет бороды, их нельзя похоронить по-христиански.

У липован нет системы богословского образования, священники выбираются из верующих-знатоков церковных традиций. На территории церкви женщины носят юбки. Они, по традиции, не завязывают узел на платке. Мужчины носят длинные рубахи темных цветов. Щербаков говорит, что одно из отличий между старой и новой верой в том, что у них крест восьмиконечный, а крестное знамение выполняется двумя перстами.

Традиции липован

Традиции липован строги. Молодым влюбленным запрещено жить вдвоем, если они не обвенчаны. Если они пренебрегают этим правилом, то рискуют не быть принятыми в церкви. Свадьбы длятся по два дня. В первый день молодая паравенчается, а на следующий день происходит непосредственно свадьба. Родители парня ответственны за строительство дома, а родители девушки – за его «одеяние». Все приданое водружается на особое место в доме жениха, после чего, в течение недели после свадьбы все село приходит им восхититься. В семье мужчина – глава, он должен учить, советовать и ни в коем случае не ругаться со своей женой или бить ее. Семья для липован свята, а разводы и аборты – редкие случаи, считающиеся великими грехами.

Сразу после родов для матери и ребенка проводится специальная служба, которую ведет священник. В первые 40 дней после родов женщина не имеет права входить в церковь, считаясь нечистой. Что касается похорон, священник отказывается хоронить тех, кто не ходил в церковь. Они похоронены в отдельном месте на кладбище. На кладбищах липован кресты устанавливаются в ноги. Православные старообрядцы верят, что таким образом мертвые находятся лицом к кресту и молятся, а когда придет Христос, они восстанут, и крест будет перед ними. Липоване празднуют Рождество, Новый год и Пасху и держат пост, как и новообрядовые христиане.

Дорога странствования

В 1652 году на трон патриарха Московской Руси взошел митрополит Никон. Он начал религиозную реформу, которая привела к расколу Русской православной церкви, а также русского народа. Были внесены изменения в религиозный обряд, включая замену крестного знамения двумя пальцами на трехперстное, введение доксологии тройного аллилуйя, крестного хода противосолонь, а не посолонь. Тех, кто выступал против реформы, арестовывали, депортировали через монастыри, заставляли отречься от раскола и подвергали мучениям. Царь Петр Великий налагал двойные налоги на староверов, им было запрещено занимать государственные должности, им приходилось носить отличительную одежду, платить специальный налог на ношение бороды, и им нельзя было проводить службы по старому обряду. Чтобы следовать своей вере, липоване избрали дорогу странствований. В настоящее время, те, кто с ними знаком, описывают липован как трудолюбивых и приветливых.