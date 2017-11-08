Похитительница из Молдовы - зачем она украла ребенка в Одессе

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Общество
Гражданка Молдовы, похитившая девятилетнего мальчика в Одессе, остается объектом внимания со стороны правоохранительных органов, сообщают украинские СМИ.
Шестнадцатилетняя девушка была задержана. Начато уголовное производство по статье 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы.
По данным МВД, задержали ребенка и его похитительницу на улице Эстонской. Выяснилось, что потенциальная похитительница представилась мальчику дальней родственницей и хорошей знакомой его матери.
Есть данные, что девушка использовала ребенка для попрошайничества.
По данным полиции, сейчас с ребенком все хорошо, его передали матери.
Теперь полиция сообщает, что предполагаемую похитительницу задержали при попытке продать телефон мальчика на Привозе (старейший рынок в Одессе — ред.).
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