Беспрецедентная операция: в Молдове проводится 170 обысков

В среду прокуроры различных районов Молдовы, сотрудники управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований и правоохранители столицы проводят 170 обысков в рамках борьбы с наркотиками

"К настоящему моменту завершены более 70 обысков в нескольких районах страны. В результате задержаны 19 человек и изъяты свыше 20 килограммов наркотиков, в том числе 4 килограмма синтетических наркотиков, 7 килограммов марихуаны, 5 килограммов растений мака, 2 килограмма этноботанических наркотиков, 650 таблеток экстази, героин и конопля", — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Молдовы.

Как уточнили в ведомстве, в ходе обысков также найдены три хранившихся незаконно пистолета, 200 боевых патронов и более полумиллиона леев.

Согласно оценкам правоохранителей, стоимость изъятых наркотиков достигает 8,5 миллиона леев.