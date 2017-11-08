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Беспрецедентная операция: в Молдове проводится 170 обысков
08.11.2017

В среду прокуроры различных районов Молдовы, сотрудники управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований и правоохранители столицы проводят 170 обысков в рамках борьбы с наркотиками

"К настоящему моменту завершены более 70 обысков в нескольких районах страны. В результате задержаны 19 человек и изъяты свыше 20 килограммов наркотиков, в том числе 4 килограмма синтетических наркотиков, 7 килограммов марихуаны, 5 килограммов растений мака, 2 килограмма этноботанических наркотиков, 650 таблеток экстази, героин и конопля", — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Молдовы.

Как уточнили в ведомстве, в ходе обысков также найдены три хранившихся незаконно пистолета, 200 боевых патронов и более полумиллиона леев.
Согласно оценкам правоохранителей, стоимость изъятых наркотиков достигает 8,5 миллиона леев.


 
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