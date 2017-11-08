The Economist: Молдова является олигархической диктатурой, захваченной одним парнем

Авторитетное британское издание «The Economist» представило ситуацию в Молдове, сравнив ее с сюжетом гангстерского триллера, основные роли в котором играют Плахотнюк и Додон.

Ниже приводится перевод статьи издания «The Economist».

Бедная Молдова

Мрачная политика одной из самых маленьких стран Европы

Прозападные политики теряют доверие людей

Если последние события в Молдове, маленькой бывшей советской республике, использовались в качестве основы для политического гангстерского триллера, критики могли бы счесть сюжетные линии немного надуманными. В последние недели основные моменты драмы включали следующие эпизоды. Обладающий слабой властью президент Игорь Додон хочет, чтобы его страна согласовала свою экономику и внешнюю политику с Россией, в течение десяти месяцев отказывался назначать нового министра обороны. Правительство, которое утверждает, что оно прозападное и выступает за сотрудничество с НАТО, настаивало на своем выборе. 24 октября новый министр был приведен к присяге только после того, как Конституционный суд временно отстранил Додона от должности на время, достаточное для назначения нового министра.

На следующий день прокуроры предъявили обвинение семерым подозреваемым в сговоре с целью убийства Влада Плахотнюка, главы Демократической партии. Он богатый олигарх, и многие считают его самым могущественным человеком в стране. Главный заговорщик - предполагаемый гангстер, известный как «Болгар», который, как полагают, находится в России. В свою очередь, г-н Плахотнюк говорит, что он стремится безопасно привязать Молдову к Западу.

Затем, 2 ноября в телевизионном интервью заключенный в тюрьму киллер сообщил, что г-н Плахотнюк заплатил ему за убийство российского банкира в Лондоне. Пресс-секретарь Демократической партии заявил, что г-н Плахотнюк не будет комментировать «ложные заявления», но принадлежащая ему телекомпания сообщила, что за неудавшейся попыткой убийства попытка стоит другой молдавский политик, в настоящее время скрывающийся от правосудия в России.

При этом происходит полное разочарование прошлой прозападной элитой. В 2015 году выяснилось, что из трех банков был украден 1 млрд. долл. США, что эквивалентно одной восьмой ВВП страны. Если денежные средства не будут возвращены, молдавским налогоплательщикам придется платить по счетам. В 2014 году стало известно, что молдавские банки отмыли 20 млрд долларов российских наличных денег. В 2016 году Влад Филат, бывший премьер-министр и основной соперник г-на Плахотнюка, был заключен в тюрьму за злоупотребление властью. Он утверждал, что его подставили. По словам одного дипломата, это сделало господина Плахотнюка "последним решающим человеком”.

В 2014 году партия Плахотнюка выиграла всего 15,8% голосов на всеобщих выборах. Однако прямо или косвенно он контролирует более половины депутатов в парламенте и, соответственно, правительство. Говорят, что он также оказывает большое влияние на судебную власть, хотя он утверждает, что это «выдумки» его врагов. Как говорит один дипломат: «Давайте внесем ясность, это захваченное государство, захваченное одним парнем. Это олигархическая диктатура. В этой стране нет никакого интереса к судебной реформе, потому что случись она, этот режим рухнул бы как карточный домик». 11 октября Европейская комиссия заявила, что приостановила выделение 28 млн. Евро на реформу судебной реформы в Молдове, потому что страна не реформировала свою систему правосудия.

Г-н Плахотнюк может быть и могущественным, но его, разумеется, не любят. Согласно опросу, проведенному ранее в этом году, ему доверяют всего 2% населения, хотя он и опровергает это, говоря, «во мне еще есть необходимость». Если бы выборы были проведены сейчас, только 4% проголосовали бы за его партию. С другой стороны, согласно опросам, президенту Додону доверяют 41%, а 36% готовы голосовать за его партию.

Г-н Додон и г-н Плахотнюк говорят, что у них совершенно разные взгляды на будущее, но многие считают, что на самом деле они являются частью одного политического картеля. В июле, например, они сотрудничали в принятии нового Кодекса о выборах, который предусматривал победу их партиям и ограничивал доступ в парламент других партий. Закон появился после прошлогодних президентских выборов, на которых г-н Додон выиграл 51,1% голосов против 47,9% за Майю Санду, популярного бывшего министра образования. Сейчас она говорит, что ее активисты подвергаются запугиванию со стороны властей. ”Это правительство утратило доверие ЕС и США, и им нужно многое сделать, чтобы вернуть его", - говорит Виктория Букатару, директор аналитического центра Ассоциации внешней политики Молдовы.

Г-жа Санду обеспокоена тем, что западные страны просто разочаровываются в ее стране. Она вполне может быть права. Поскольку столько денег было потеряно, пока якобы проевропейские партии руководят страной, Владимиру Путину, возможно, даже придется ничего не делать, кроме как ждать, пока молдаване сделают вывод о том, что господин Додон и его партия являются правильными людьми для наведения порядка и увидеть, как Молдова возвращается к России.

Перевод Omg.md