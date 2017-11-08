Еуджен Стурза: Новая стратегия обороны была написана вместе с НАТО

Министр отметил, что в случае Республики Молдова мы не можем говорить о классическом нейтралитете, как это предусмотрено в Конституции, пока на территории страны находится иностранная армия. „Мы стремимся укрепить наши позиции. До тех пор, пока российская армия дислоцируется на территории Республики Молдова, мы говорим о том, что нам нужно развивать возможности Национальной армии. Я имею в виду и участие наших военных в международных миссиях”, - сказал министр.

Еуджен Стурза также заявил, что интеграция в НАТО и ЕС не является военным процессом, она связана с развитием страны. Опыт показывает, что непринадлежность к такому военному блоку, как НАТО, не может гарантировать безопасность страны. По словам министра, НАТО для Молдовы означает проекты по вывозу пестицидов, социальные, военные и инфраструктурные проекты. Говоря об открытии связного офиса НАТО в Кишинёве, Стурза сообщил, что он откроется очень скоро и позволит наладить более тесное и активное общение с НАТО.

Говоря о своих отношениях с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который отказался подписать указ о его назначении на пост министра обороны, Еуджен Стурза заявил, что глава государства остаётся верховным главнокомандующим Национальной армией. „2018 год станет годом, когда Национальная армия уже будет выглядеть по-другому. С 2018 года ситуация в Национальной армии будет неизменно развиваться по восходящей”, - пообещал министр обороны.

Одним из своих приоритетов в оборонной сфере Еуджен Стурза назвал продвижение в Национальной армии смешанной системы: увеличение числа контрактников и сокращение числа солдат срочной службы. Говоря о своём первом визите в качестве министра обороны, Стурза сообщил, что он совершит его в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО, а целью второго его визита станет Бухарест. Отвечая на вопрос о том, доберётся ли он до Москвы, глава Минобороны сказал, что дальше будет видно.