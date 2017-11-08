Игра в кошки-мышки: Сильвия Раду не может найти советников

Ольга Златая

Запланированное на 8 ноября заседание муниципального совета не состоялось из-за отсутствия кворума. Из 51 советников зал посетили только шесть – представители НЕПМ, ЛДПМ, коммунистов и беспартийных, а также независимый Ион Штефэницэ. Председатель фракции ПСРМ Ион Чебан заявил в ходе конференции позже, что социалисты не намерены участвовать в заседании, в повестке дня которого не было ни одного горящего вопроса, в частности бюджета города, а только земельные спорные проекты. В свою очередь глава фракции ЛП Ион Чобануобъяснилотсутствие либералов тем, что они считают назначение Сильвии Раду незаконным и соответственно её распоряжения не указ.

Буквально сходу и.о. мэра столицы отчитала собравшихся советников и призвала соблюдать дисциплину. «Передаю бюро административного совета, чтобы на следующем заседании начали в 10:00, а не в 10:30 или 10:45, чтобы мы их ждали. Это недопустимо и неприемлемо, потому что они получают из бюджета муниципалитета зарплаты в десять раз превышающие среднюю зарплату сотрудников примэрии. Я надеюсь, что совет поставит интересы жителей выше политических. Я прошу вас быть дисциплинированными и изучить материалы совета до заседания, чтобы не тратить слишком много времени. На данный момент существует более 1 000 заявок от жителей, решений, которые получили все отзывы и за которые нужно было проголосовать в муниципальном совете», - заявила Сильвия Раду.

Позже на брифинге она призвала местных избранников вместе искать компромисс и решать возникшие проблемы.«Удивляет то, что сегодня на заседании не было многих советников. Какой бы не была причина, это неуважение к кишиневцам и это меня возмущает. Если у советников есть какие-то проблемы со мной лично, они могли бы меня проинформировать о том, что не хотят меня видеть на заседаниях мэрии. Уверяю вас, что я бы не пришла. В любой другой стране, если кто-то с чем-то не согласен, он обращается в суд», - сказала она.

Если большинство советников считают врио незаконной, есть те, кто её кандидатуру поддерживаю. В частности, глава фракции коммунистов и беспартийных Василий Киртока – видит в Раду достойного кандидата. Его как истинного джентльмена не обидел даже тот факт, что и.о. мэра несколько раз исказила его фамилию. Так, предоставляя ему слово, она назвала его Киртоакэ. Тот ее поправил, однако Сильвия Раду настаивала ни Киртоакэ, чем повеселила присутствующих.



«У нас много вопросов к Грозаву, но решение мы поддерживаем и считаем, что, наконец-то, были созданы условия для развития столицы страны, а не ее деградации, как это было до сих пор. Думаю, нам нужно закончить с политикой и мы обращаемся к нашим коллегам, чтобы они не занимались политикой, а взялись за решение проблем города», - сказал Василий Киртока.

Ион Чебану написал в своцсети, что социалисты не пришли, так как еще надеются на референдум и очень заняты. А вот «наши либералы, не пришли на заседание МСК, потому что они считают г-жу Раду и других в «повстанческой тройке» самозванцами и узурпаторами воли избирателей».

«Вчера лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, который (через посредников, потому что у него много работы) дистанционно контролирует Radu&Co, сказал, что ДПМ не интересуется столичной мэрией, но правительство будет интенсивно и плодотворно сотрудничать с новым руководством.

Это сообщение, расшифрованное и прочитанное «установленными правилами демократии», означает, что в ближайшем будущем (известными методами) они соберут бесцветное, безвкусное и пахучее большинство в муниципальном совете, которое будет служить узурпирующей тройке в «счастливой опере для кишиневцев», по модели модели Усатого в Бэлць и Шор в Орхей ...

И позже, на протяжении многих лет в школе будут преподаваться специальные уроки о том, как вы можете управлять столицей, даже не обладая мандатом…».

Лидер либералов Михай Гимпу тоже провел брифинг, на котором заявил, что «в Молдова больше нет демократии. Большинство –это всего лишь один человек. Плахотнюк хочет голосов в Кишиневе. У ДПМ не было голосов в Кишиневе. Он хочет показать, насколько он силен и умен».

«Сделайте шаг назад. Я приглашаю выйти вас со мной на дебаты на ТВ. Давайте поговорим о демократии, как работает демократия, а не в прокуратуре. На местных выборах в Кишиневе выставите свою кандидатуру. Посмотрим, как будут голосовать жители, за Плахотнюк или Киртоакэ! Я говорю товарищу Плахотнюку, или г-ну, отмените приказ об аресте и задержании ДоринаКиртоакэ и дайте генпримару работать», - заявил Гимпу.

В свою очередь социалист Ион Чебан говорит, что «незаконно назначенный новый исполняющий обязанности мэра, старые повестки, предложенные МСК, коррумпированные до мозга костей. Земельные участки, аренда, здания, премии тем, кто не работает. Извините, но это без ПСРМ».Он также отметил, что партия подготовила документы для обращения в суд по поводу незаконного назначения.«Либералы только говорят, а мы уже делаем», - подытожил он.