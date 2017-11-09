Чебан призвал Киртоакэ добровольно подать в отставку

Председатель фракции Партии социалистов (ПСРМ) в муниципальном совете Кишинева (МСК) Ион Чебан призвал примара Дорина Киртоакэ (находящегося под следствием), добровольно подать в отставку с занимаемой должности и не дать демократам продвинуть на нее своего ставленника - Сильвию Раду.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сообщил на пресс-конференции в среду, что, проголосованный год назад в парламенте либералами и демократами новый закон "О статусе муниципия Кишинев" дает невероятно широкие полномочия примару столицы.

"Уверен, что таких полномочий нет ни у одного другого примара или глав районов. Несравнимы полномочия примара Кишинева ни с какими другими полномочиями, их вообще можно назвать "королевскими". Но все это имеет отношение только к тому чиновнику, который был избран на пост примара всеобщим, равным, тайным голосованием жителей Кишинева. В нашем случае, это лишь единственный персонаж - Дорин Киртоакэ. Но он отстранен от должности и находится под судом", - напомнил Чебан.

В то же время, по его мнению, "назначение на этот пост Сильвии Раду является совершенно незаконным".

"Ее назначил вице-примар Нистор Грозаву (также находящийся под уголовным преследованием), который также незаконно передал ей полномочия примара. Даже в новом законе "О статусе" ничего подобного не значится. Еще раз подчеркну, что не может всей полнотой власти обладать в столице лицо, которое не было избрано согласно процедуре всеобщего тайного голосования!", - заявил лидер фракции социалистов.

Он показал журналистам предварительное заявление, зарегистрированное в примэрии Кишинева, с требованием отстранения Сильвии Раду от должности.

"Этот документ зарегистрирован вчера. Под ним подписи 19 советников МСК. В течение двух суток будет подготовлено еще одно ходатайство в Конституционный суд, который должен дать правовую оценку обстоятельствам назначения Раду. Мы также готовы обратиться в компетентные международные инстанции с просьбой дать юридическую интерпретацию тому, что пытаются протащить, как законное действие, демократы в Кишиневе", - сказал социалист.

На фоне предпринятых в столице РМ "попыток захвата власти", глава фракции ПСРМ в МСК еще раз призвал кишиневцев прийти на референдум 19 ноября.

"Надеяться на то, что либерал Киртоакэ подаст в отставку - недальновидно и несерьезно. Эти ребята будут цепляться за власть до конца. Но досрочные выборы станут возможны лишь тогда, когда число проголосовавших за отставку Киртоакэ превысит число тех, кто в свое время отдал за него голос в 2015 г. Нужно собрать 163 571 голос + 1. Приходите на участки голосования и мы вместе устраним, оговоренным законом способом, никчемную власть в городе", - призвал Чебан.