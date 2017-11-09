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Политика
Судьи начали рассмотрение дела Кирилла Лучинского
09.11.2017

Судьи Буюканского суда Кишинева начали в среду, 8 ноября, рассмотрение дела, в котором бывший депутат Кирилл Лучинский обвиняется в мошенничестве в уголовном деле о Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. В ходе первого заседания были допрошены трое свидетелей со стороны обвинения, передает IPN.

Прокурор Еуджен Руснак сказал после заседания, что были заслушаны два физических лица, управляющих компаниями, в отношении которых сторона обвинения представила суду доказательства того, что они находились под контролем Кирилла Лучинского. Третьим свидетелем был экс-президент Unibank. Еуджен Руснак сказал, что заявлениями, сделанными сегодня, свидетели подтвердили обвинения, которых прокуроры выдвигают Кириллу Лучинскому.

„Было подтверждено, что Кирилл Лучинский был конечным бенефициаром и контролировал эти компании через посредников. Двое из этих свидетелей на стадии возбуждения уголовного дела обвинялись в соучастии в преступлениях. Однако из анализа доказательств и заявлений было установлено, что они не получали денежных средств и не знали об их происхождении. Соответственно, с них были сняты подозрения и их допрашивали в качестве свидетелей”, - заявил Еуджен Руснак.

В свою очередь Кирилл Лучинский заявил журналистам, что обвинения в отмывании денег, которые ему инкриминируются, не были подтверждены свидетелями. „Свидетели подтвердили, что я этого не делал. Последний свидетель, из банка, подтвердил, что да, действительно, кредит был взят и был погашен. Это было законно. Прокурор сказал то, что ему выгодно”, - заявил Кирилл Лучинский.

Кирилл Лучинский был задержан 25 мая, а впоследствии был помещен под домашний арест. Экс-депутат обвиняется в отмывании денег, в нарушении режима декларирования доходов, в сокрытии того, что является владельцем компании, которая как предполагается, была вовлечена в банковское мошенничество. Кирилл Лучинский заявляет о своей невиновности.


 
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