Молдова, Украина и Грузия получат больше поддержки от ЕС

Европейский парламент предпринимает шаги по укреплению отношений со странами Восточного партнерства, а именно с Молдовой, Грузией и Украиной.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что эти три страны сумели достичь существенных успехов, несмотря на сильное сопротивление со стороны Российской Федерации. Так, в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября, Европарламент ищет возможности для сближения ЕС с этими странами, передает politics.md.

„Европейский парламент предлагает новые меры для активизации отношений ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой перед саммитом Восточного партнерства 24 ноября. Украина, Грузия и Мллдова интенсивно работают над укреплением отношений с ЕС, ннсмотря на сильное сопротивление со стороны России. Они уже получили либерализованный визовый режим с ЕС, а также больше торговых возможностей благодаря соглашениям о свободной торговле”, - говорится в пресс-релизе Европарламента.

Так, комитет иностранных дел Европарламента разработал и одобрил отчет о мерах, предложенных для активизации отношений между ЕС и Молдовой, Украиной и Грузией. Документ, который должен быть принят Европейским парламентом на ноябрьской сессии, предусматривает, срежи прочего, создание инвестиционного фонда для проектов, связанных с социально- экономическим улучшением ситуации в этих трех странах.

„Среди главных рекомендаций отчета – создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдовы. Фонд является инструментом развития, а также быстрым и гибким ответом ЕС на кризисные и посткризисные ситуации. Бюджет будет сформирован из средств государственных или частных донаров и будет использован для инвестиций в проекты по улучшению социально-экономических структур”,- говорится в пресс-релизе.