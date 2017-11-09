9 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Молдова, Украина и Грузия получат больше поддержки от ЕС
09.11.2017

Европейский парламент предпринимает шаги по укреплению отношений со странами Восточного партнерства, а именно с Молдовой, Грузией и Украиной.

 В пресс-релизе ведомства отмечается, что эти три страны сумели достичь существенных успехов, несмотря на сильное сопротивление со стороны Российской Федерации. Так, в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября, Европарламент ищет возможности для сближения ЕС с этими странами, передает politics.md.

 „Европейский парламент предлагает новые меры для активизации отношений ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой перед саммитом Восточного партнерства 24 ноября. Украина, Грузия и Мллдова интенсивно работают над укреплением отношений с ЕС, ннсмотря на сильное сопротивление со стороны России. Они уже получили либерализованный визовый режим с ЕС, а также больше торговых возможностей благодаря соглашениям о свободной торговле”, - говорится в пресс-релизе Европарламента.

Так, комитет иностранных дел Европарламента разработал и одобрил  отчет о мерах, предложенных для активизации отношений между ЕС и Молдовой, Украиной и Грузией. Документ, который должен быть принят Европейским парламентом  на ноябрьской сессии, предусматривает, срежи прочего, создание инвестиционного фонда для проектов, связанных с социально- экономическим улучшением ситуации в этих трех странах. 

„Среди главных рекомендаций отчета – создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдовы. Фонд является инструментом развития, а также быстрым и гибким ответом ЕС   на кризисные и посткризисные ситуации. Бюджет будет сформирован из средств государственных или частных донаров и будет использован для инвестиций в проекты по улучшению социально-экономических структур”,- говорится в пресс-релизе.


 
Количество просмотров:
29
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.