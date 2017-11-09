ЕБРР сохранил прогноз экономического роста в Молдове на 2017 г. и 2018 г. на уровне 3% и 3,5%, соответственно.

Об этом говорится в ноябрьском обзоре региональных экономических перспектив (Regional Economic Prospects), опубликованном Европейским банком реконструкции и развития, сообщает infomarket.md.

Следует отметить, что в ходе предыдущего, майского прогноза, ЕБРР повысил прогноз роста ВВП страны на 0,5 п.п. – с 2,5% до 3%, а на 2018 г. эксперты ЕБРР прогнозировали рост на 3,5%.

Как сообщало ранее агентство InfoMarket, ВВП Молдовы в I полугодии 2017 г. составил 63 млрд. 921 млн. леев и вырос в реальном выражении на 2,8%, по сравнению с тем же периодом 2016 г. Минэкономики Молдовы в марте с.г. улучшило прогноз роста ВВП страны на 2017 г. с 3% до 4,5%, сохранив в то же время прогноз роста ВВП на 2018 г. на уровне 3,5%.

Вместе с тем, вскоре будет представлен новый прогноз по ВВП на этот год. Прогноз будет пересмотрен в сторону уменьшения, поскольку из-за погодных условий в апреле 2017 г. пострадало сельхозпроизводство, а также был отмечен более низкий уровень привлеченных инвестиций, чем планировалось. Прогноз роста ВВП Молдовы на 2017 г. снизили ранее Институт экономических исследований (INCE) с 4,2% до 2,4%; МВФ - с 4,5% до 3,5%; Всемирный банк – с 4% до 3,5%.