Санду обратилась к общественному телевидению с открытым письмом

Председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду направила общественному телеканалу повторное ходатайство, в котором потребовала предоставить оппозиционным партиям эфирное время, сообщает NOI.md.

Санду утверждает, что хотя руководство «Moldova 1» и обещало выделить эфирное время в ходе передачи «Ora partidelor», это обязательство не было выполнено.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что TVM реагирует только на наши открытые письма, вместо того, чтобы выполнять обязательства, предусмотренные в Кодексе о телевидении и радио и журналистских обязанностях. Мы продолжим давить законными методами, чтобы вынудить национальное публичное учреждение действовать демократически, обеспечить плюрализм мнений и беспристрастное информирование население», - заявила Майя Санду.

Глава ПДС также пожаловалась, что ее больше не приглашали на телевидение после дебатов, в которых она участвовала вместе с Андрианом Канду.

«Интересно, почему после дебатов, организованных по просьбе г-на Канду, на которые я была приглашена, TVM решило не выпускать политическую передачу «Ora partidelor» и не приглашать нас больше на другие передачи. Вероятно, они испугались некомпетентности представителей властей», - пояснила она.