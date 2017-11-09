Кедми: Офис НАТО в Кишиневе займется продвижением идеи объединения Молдовы и Румынии

В эксклюзивном интервью авторскому проекту Людмилы Бельченковой «Полюс» на телеканале Accent TV эксперт мировой политики, дипломат, разведчик Яков Кедми отметил, что не считает период оккупации Молдовы румынскими войсками добровольным вхождением нашей страны в состав соседнего государства, а поэтому не понимает спекуляции на тему идентичности народов двух стран.

Кроме этого, эксперт уверен, что действия Конституционного суда Молдовы направлены главным образом на романизацию нашей страны и несут определенную опасность для государственности Молдовы.

«Все это небезобидно, - отметил Кедми. – В отношении изменения Конституции – так это записано в самом Основном законе, позволяющем менять его простым большинством. Нет нарушения Конституции, и тогда Конституционный суд прав».

В то же время эксперт выразил негодование в связи с романизацией Молдовы, отметив, что она дважды была оккупирована Румынией, и мировое сообщество не признало эти факты объединения: «Я помню историю, когда Молдова была оккупирована Румынией. Этого не признала ни одна страна в мире. Разве что Великобритания. Но все страны не признали, считая это незаконным. Молдова вошла в состав Российской империи лет за 60 до того, как была образована Румыния».

Яков Кедми убежден, что офис НАТО в Кишиневе, который начнет свою работу в декабре, займется подготовкой почвы для продвижения объединения нашей страны с соседней: «Представители офиса НАТО будут продвигать интересы НАТО в Молдове осуществляя как разведывательные, так и политические функции, выстраивая базу для присоединения Молдовы к Румынии и тем самым вхождения в НАТО. Нужно нейтрализовать попытки повлиять извне на то, что делается в Молдове».